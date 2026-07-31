अगर आपने शेयर बाजार की खबरें पढ़ी हों, तो अक्सर सुना होगा कि “आज FII ने भारी बिकवाली की, इसलिए बाजार गिर गया” या “FPI की खरीदारी से सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी लौटी”।

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर FII और FPI कौन होते हैं? क्या दोनों अलग-अलग हैं या एक ही? और इनके निवेश का भारतीय शेयर बाजार पर इतना बड़ा असर क्यों पड़ता है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं…

क्या होता है FII?

FII (Foreign Institutional Investor) यानी विदेशी संस्थागत निवेशक। यह ऐसे बड़े विदेशी संस्थान होते हैं जो भारत के शेयर बाजार, बॉन्ड और अन्य सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। इनमें विदेशी म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड आदि शामिल हो सकते हैं।

भारत में विदेशी निवेशकों का रजिस्ट्रेशन पहले FII के रूप में होता था। यह व्यवस्था SEBI के 1995 के नियमों के तहत लागू थी।

क्या होता है FPI?

FPI (Foreign Portfolio Investor) यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2014 में एफआईआई और उनके Sub-Accounts को मिलाकर एफपीआई कैटेगरी लागू की।

अब भारत में पोर्टफोलियो निवेश करने वाले विदेशी निवेशक एफपीआई के रूप में रजिस्टर होते हैं और इसी नाम से जाने जाते हैं। आरबीआई और सेबी के मौजूदा नियम भी FPI व्यवस्था पर आधारित हैं।

FII और FPI में क्या अंतर है?

आधार FII FPI पूरा नाम Foreign Institutional Investor Foreign Portfolio Investor स्थिति पुरानी व्यवस्था मौजूदा व्यवस्था लागू 1995 के नियम 2014 से लागू, 2019 नियमों के तहत संचालित कौन निवेश कर सकता है केवल संस्थागत निवेशक संस्थागत निवेशकों के साथ अन्य पात्र विदेशी निवेशक भी वर्तमान में अब अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता सभी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इसी श्रेणी में आते हैं

आसान शब्दों में: आज जिस FII की चर्चा होती है, वह तकनीकी रूप से FPI ही होता है। मीडिया और बाजार में पुराने नाम FII का इस्तेमाल अब भी आम बोलचाल में होता है।

शेयर बाजार पर क्यों पड़ता है इनका इतना असर?

भारतीय बाजार में विदेशी निवेशक हजारों करोड़ रुपये का निवेश करते हैं। इस वजह से उनकी खरीद-बिक्री बाजार की दिशा बदल सकती है।

बड़े पैमाने पर निवेश

अगर विदेशी निवेशक एक दिन में हजारों करोड़ रुपये के शेयर खरीदते हैं, तो बाजार में मांग बढ़ती है और शेयरों के दाम ऊपर जा सकते हैं।

भारी बिकवाली से गिरता बाजार

जब FPI बड़े पैमाने पर शेयर बेचते हैं, तो सप्लाई बढ़ जाती है। इससे सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव आता है और बाजार गिर सकता है।

डॉलर और ब्याज दरों का असर

अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने, डॉलर मजबूत होने या वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने पर विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर जा सकते हैं। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखता है।

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किसी बड़ी कंपनी के तिमाही नतीजे आने के बाद अक्सर खबरों में पढ़ने को मिलता है कि Revenue बढ़ा, लेकिन Profit घट गया। पहली नजर में यह बात हैरान करती है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि जब कंपनी की कमाई बढ़ेगी तो मुनाफा भी बढ़ेगा। लेकिन कंपनियों के वित्तीय नतीजों में ऐसा हमेशा नहीं होता। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[ डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य किसी शेयर, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश साधन में निवेश की सलाह देना नहीं है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है और FII/FPI की खरीद-बिक्री के आधार पर ही निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें और सभी जोखिमों को अच्छी तरह समझें। ]