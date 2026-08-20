भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के चीफ तुहिन कांता पांडे ने बुधवार को कहा था कि नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) मैकेनिज्म में किसी भी तरह की हेरफेर से सख्ती से निपटा जाएगा। बाद में मार्केट रेगुलेटर ने दो एंटिटी (मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग और जेपी मॉर्गन की मालिकी वाली कॉप्थॉल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट) पर मैकेनिज्म में हेरफेर करने का आरोप लगाते हुए एक अंतरिम ऑर्डर पास किया।

अपनी तरह के पहले ऑर्डर में इन एंटिटी पर SEBI ने कुल मिलाकर 3.7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और मार्केट में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया। लेकिन इस कथित हेरफेर के मामले ने रेगुलेटर का गुस्सा कैसे भड़काया, और इन फर्मों तक संदिग्ध ट्रेड्स कैसे ट्रैक किए गए?

इसे समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि नया मैकेनिज्म कैसे काम करता है…

कैसे काम करता है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन?

CAS सिस्टम के तहत आने वाले स्टॉक्स की नॉर्मल ट्रेडिंग दोपहर 3:15 PM पर रुक जाती है और अगले पांच मिनट में इन स्टॉक्स के लिए रेफरेंस प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। CAS उसके बाद शुरू होता है और दोपहर 3:30 PM तक चलता है, जो आखिरी समय में किसी भी तरह की हेराफेरी से बचने के लिए एक्सचेंज द्वारा 3:28 PM और 3:30 PM के बीच रैंडम क्लोजर के अधीन है।

अभी सिर्फ फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टॉक्स ही CAS से गुजरते हैं, जबकि बाकी 3:30 PM तक ट्रेड करते रहते हैं, जिसमें क्लोजिंग प्राइस ट्रेडिशनल वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किए जाते हैं।

VWAP एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें किसी स्टॉक या इंडेक्स का क्लोजिंग प्राइस ट्रेडिंग सेशन के आखिरी 30 मिनट में एंटिटी के वॉल्यूम और प्राइस दोनों के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है।

कीमतों में शक वाली तेजी

यह घटना तब सामने आई जब SEBI के सर्विलांस सिस्टम ने बताया कि 13 अगस्त को CAS सेशन के दौरान सेंसेक्स इंडेक्स की इंडिकेटिव कीमत (जो दिखाती है कि कोई स्टॉक CAS सेशन में किस कीमत पर बंद होगा) तीन अलग-अलग विंडो में तेजी से बढ़ी, जो कुल मिलाकर 42 सेकंड तक चली।

यह सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी का दिन भी था, जब इंडेक्स के वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं और ट्रेडर या तो हेज करने या एक्सपायरी के दिन किसी एंटिटी की कीमत कहां खत्म होगी, इस पर अपने दांव लगाने के लिए भागदौड़ करते हैं। ऐसे दिनों में ज्यादा पैसे लगने की वजह से ज्यादा मैनिपुलेशन होने की संभावना होती है, जिसमें ट्रेडर मुनाफा कमाना या अपने नुकसान को कम करना चाहते हैं।

सेशन के लिए ओवरऑल ऑर्डर बुक की जांच करने पर रेगुलेटर ने पाया कि कॉप्थॉल तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने के दौरान एग्रेसिव बाय ऑर्डर के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार था, जो उन तीन पीरियड के दौरान बाय ऑर्डर वैल्यू का 85-99% था जिनमें तेजी देखी गई थी।

बड़े ऑर्डर दिए गए, ज्यादातर कैंसल हो गए

ये सभी ऑर्डर लगभग सभी सेंसेक्स में शामिल कंपनियों के रेफरेंस प्राइस से 3% ज़्यादा या उसके आस-पास रखे गए थे। इनमें से ज़्यादातर ऑर्डर सेंसेक्स की कीमत बढ़ने के बाद कैंसल कर दिए गए, जिससे कॉप्थॉल को फायदा हुआ, जिन्होंने इंडेक्स के ऊपर बंद होने पर दांव लगाया था।

इस बीच, रेगुलेटर ने पाया कि मानसी ने सेंसेक्स के कुछ स्टॉक्स में पांच मिनट में 145.65 करोड़ रुपये के जबरदस्त सेल ऑर्डर दिए थे और तीन सेकंड के अंदर इन ऑर्डर्स को कैंसल कर दिया था।

रेगुलेटर ने कहा, “इस कैंसलेशन से सेंसेक्स IEP में तुरंत 232.96 की बढ़ोतरी हुई। इनवर्स लॉजिक का इस्तेमाल करके, यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानसी के सेल ऑर्डर्स सेंसेक्स में IEP को कम से कम 232.96 पॉइंट्स तक आर्टिफिशियल रूप से कम कर रहे थे।”

ये ऑर्डर्स इन स्टॉक्स के रेफरेंस प्राइस से 1.5-3% नीचे रखे गए थे, जो SEBI की लिमिट्स के करीब है। रेगुलेटर ने कहा कि उस दिन मानसी की डेरिवेटिव्स पोजीशन्स से पता चलता है कि फर्म को सेंसेक्स के निचले लेवल पर बंद होने से फायदा होगा।

एक घरेलू ब्रोकिंग फर्म के ट्रेडर ने कहा, “अगर आप इतने ज्यादा वॉल्यूम वाले ऑर्डर सिर्फ कुछ देर बाद कैंसल करने के लिए दे रहे हैं, तो यह साफ तौर पर किसी छिपे हुए मकसद को दिखाता है। यह दिखाता है कि आप अचानक ज्यादा वॉल्यूम से बहुत ज्यादा या बहुत कम कीमतों पर कीमत पर असर डालना चाहते हैं, इस तरह मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं। इस तरह के मार्केट मैनिपुलेशन के खिलाफ SEBI ने चेतावनी दी है।”

रेगुलेटर ने कॉप्थॉल द्वारा किए गए गलत मुनाफे को 2.96 करोड़ रुपये और मानसी के लिए 71.64 लाख रुपये कैलकुलेट किया। हालांकि, इसने यह आरोप नहीं लगाया कि दोनों एंटिटीज ने मिलकर काम किया था।

अपने ऑर्डर में, SEBI के होल-टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने इस तरह के मैनिपुलेशन पर रेगुलेटर के कड़े रुख को दोहराया। उन्होंने कहा, “CAS में कीमतों की सही खोज में रुकावट डालने के लिए इस्तेमाल की गई किसी भी हेराफेरी या गलत तरीकों से रेगुलेटर को सख्ती से निपटना होगा। अगर सिक्योरिटीज मार्केट में दूसरे पार्टिसिपेंट्स को ऐसा करने दिया जाता है या वे इसे दोहराते हैं, तो इससे CAS सिस्टम की ईमानदारी कमजोर हो सकती है, ऐसे सिस्टम के जरिए कीमतों की सही खोज पर असर पड़ सकता है और इसके अलावा, सिक्योरिटीज मार्केट के ठीक से काम करने में पूरी तरह रुकावट आ सकती है।”

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