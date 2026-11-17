केंद्र सरकार ने 10 नवंबर को लिथयम-आयन बैटरी ब्लैक मास और उससे जुड़े बैटरी वेस्ट के एक्सपोर्ट पर तुरंत बैन लगा दिया। यह चीन के अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड वॉर के बीच जरूरी मिनरल एक्सपोर्ट पर अपनी रोक को दो महीने के लिए बढ़ाने के ठीक एक दिन बाद हुआ।

सरकार ने कहा कि एक्सपोर्ट पर रोक का उद्देश्य यह पक्का करना है कि भारत में पैदा होने वाले ब्लैक मास को देश में ही रीसायकल और रिफाइन किया जाए।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस कदम से घरेलू रीसाइक्लिंग, रिफाइनिंग यूनिट्स के लिए फीडस्टॉक की उपलब्धता पक्की होगी और उनकी कैपेसिटी का इस्तेमाल बेहतर होगा, इस सेक्टर में और निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

ब्लैक मास एक पाउडर जैसा मटीरियल होता है जो वेस्ट लिथियम-आयन बैटरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के टूटने के बाद बचता है। लिथियम के अलावा, इस पाउडर में कोबाल्ट, मैंगनीज, सिलिकॉन, टिन, निकल, रेनियम और ग्रेफाइट जैसे जरूरी मिनरल होते हैं।

ब्लैक मास की रीसाइक्लिंग से इन जरूरी मटीरियल को वापस पाने में मदद मिल सकती है, जिनका इस्तेमाल नई बैटरी बनाने के लिए दोबारा किया जा सकता है।

जरूरी मिनरल्स को बनाए रखने के लिए ग्लोबल कोशिशें

ब्लैक मास के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का भारत का फैसला, ट्रेड बातचीत में फायदा पाने और उपलब्धता पक्का करने के लिए ग्लोबल कोशिशों के मुताबिक है।

अमेरिका ने अगस्त में ब्लैक मास के एक्सपोर्ट पर एक साल के बैन की घोषणा की, साथ ही डिफेंस सप्लाई चेन में इस्तेमाल होने वाले स्क्रैप टंगस्टन पर भी रोक लगाई। EU भी 6 दिसंबर से ब्लैक मास का एक्सपोर्ट शुरू करने वाला है।

जबकि चीन और अमेरिका ने इस हफ्ते होने वाली बातचीत से पहले इस महीने की शुरुआत में अपने ट्रेड समझौते को बढ़ाया था, चीन भी EU के साथ बातचीत में बेहतर मार्केट एक्सेस के लिए जोर दे रहा है।

यह पक्का है कि भारतीय इंडस्ट्री की चीन पर बहुत ज्यादा निर्भरता के बीच चीनी पाबंदियों का असर भारतीय इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स ने कहा कि चीन अपने इंडस्ट्रियल दबदबे का इस्तेमाल भारतीय मार्केट में ज्यादा पहुंच पाने के लिए कर सकता है, जबकि भारत सभी सेक्टर में चीनी प्रोडक्ट्स पर एंटी-डंपिंग उपायों को बढ़ा रहा है।

इस महीने की शुरुआत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत-चीन संबंधों पर एक एडिटोरियल में कहा था कि “जब तक भारत चीनी कंपनियों को सही और बिना भेदभाव वाला बिजनेस माहौल देता रहेगा,” भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना एडवांस होगा, भारत और चीन के बीच सहयोग के लिए संभावित मार्केट डिमांड और मौके उतने ही ज्यादा होंगे।

भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता से सप्लाई की चिंताएं बढ़ती हैं

भारत के पास इन जरूरी मिनरल्स का घरेलू भंडार सीमित है जो बैटरी बनाने के लिए जरूरी हैं और यह इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इस तरह, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से निकलने वाला वेस्ट स्ट्रीम, साथ ही फेंकी गई लिथियम-आयन बैटरी, इन मटीरियल के एक जरूरी सेकेंडरी सोर्स के तौर पर तेजी से देखी जा रही हैं।

यह बैन ऐसे समय में आया है जब भारत एक घरेलू जरूरी मिनरल प्रोसेसिंग इकोसिस्टम बनाने पर जोर दे रहा है। इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने लिथियम और निकल प्रोसेसिंग के लिए कैपिटल खर्च में मदद देने के लिए एक नई स्कीम को भी मंजूरी दी थी।

खास बात यह है कि भारत के पास इन मिनरल्स के लिए प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत कम है और कोबाल्ट, लिथियम, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) और सिलिकॉन जैसे कुछ जरूरी मिनरल्स के लिए यह लगभग 100% इंपोर्ट पर निर्भर है। वहीं, चीन दुनिया भर में 90% जरूरी मिनरल प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है और अक्सर ट्रेड टेंशन के समय इसका फायदा उठाता है।

भारत की सीमित जरूरी मिनरल प्रोसेसिंग कैपेसिटी और इस सेक्टर में चीन के दबदबे को देखते हुए, देश सप्लाई में रुकावटों के प्रति कमजोर बना हुआ है।

ब्लैक मास एक्सपोर्ट को लेकर सरकार की चिंताएं

भारत लगभग 50000 टन एंड ऑफ लाइफ लिथियम-आयन बैटरी बनाता है। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक, इसमें से लगभग 50% या 25000 टन ब्लैक मास बनाया जा सकता है।

ब्लैक मास के एक्सपोर्ट को लेकर सरकार के अंदर चिंताएं रही हैं, खासकर ऐसे समय में जब कई देशों ने जरूरी मिनरल को बनाए रखने और अपनी घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है।

पिछले साल जनवरी में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की टेक्निकल रिव्यू कमिटी (TRC) ने कहा था कि ब्लैक मास को खतरनाक कचरा माना जाता है, जब तक कि उसे जरूरी मिनरल की रिकवरी के लिए उसी जगह पर प्रोसेस न किया जाए।

इसलिए, ब्लैक मास के किसी भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को हैजर्डस एंड अदर वेस्ट्स (मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट) रूल्स 2016 (HOWM) के तहत रेगुलेट करने की जरूरत है। इसके अनुसार, ब्लैक मास के किसी भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की इजाजत सिर्फ असली यूजर्स को और HOWM रूल्स, 2016 के अनुसार MoEFCC से इजाजत के बाद ही दी जानी चाहिए।

पिछले साल नवंबर में, MoEFC की एक्सपर्ट कमिटी ने ब्लैक मास के एक्सपोर्ट की इजाजत मांगने वाली कई एप्लीकेशन को यह कहते हुए टाल दिया था कि ब्लैक मास के एक्सपोर्ट से घरेलू रीसाइकलर्स के लिए जरूरी रॉ मटीरियल की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और इससे घरेलू रीसाइक्लिंग और रिसोर्स-सिक्योरिटी के लक्ष्यों पर बुरा असर पड़ सकता है।

एक्सपोर्ट बैन से घरेलू रीसाइकलर्स को होगा फायदा

ब्लैक मास के आयात के लिए आए एक आवेदन पर चर्चा करते हुए, समिति ने गौर किया कि जहां कुछ आवेदकों ने देश के भीतर ब्लैक मास जुटाने में कठिनाई की बात कही, वहीं कुछ अन्य लोगों ने घरेलू खरीदारों की कमी का हवाला देते हुए इसे निर्यात करने की अनुमति मांगी थी।

देश की प्रमुख ई-वेस्ट और लिथियम-आयन बैटरी रीसाइक्लिंग कंपनियों में से एक, ‘एटेरो’ के सीईओ और को-फाउंडर नितिन गुप्ता के अनुसार, ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध सरकार की उस पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश के भीतर ही ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ से जुड़ी क्षमता विकसित करना है।

उन्होंने बताया, “असल में हो यह रहा था कि भारत में जब बैटरियां इकट्ठा की जाती थीं, तो उन्हें बस कुचल (क्रश) दिया जाता था। इससे एक काला पाउडर निकलता था, जिसे ‘ब्लैक मास’ कहा जाता है। इसमें कोबाल्ट, लिथियम, निकेल और ग्रेफाइट होते थे, जिन्हें रिफाइनिंग के लिए चीन या दक्षिण कोरिया भेज दिया जाता था।”

उन्होंने आगे कहा कि इस प्रतिबंध से घरेलू रिफाइनिंग उद्योग को यह सामग्री मिल सकेगी और वे अपनी क्षमता का और विस्तार कर सकेंगे।

एक अन्य प्रमुख बैटरी रीसाइक्लिंग कंपनी ‘लोहम’सके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चेतन जैन ने कहा कि इस कदम से उन कंपनियों पर असर पड़ेगा जो बैटरियों को खोलकर (डिसमेंटल करके) और उन्हें अलग-अलग हिस्सों में बांटकर ‘ब्लैक मास’ तैयार करती हैं। चूंकि अब उनका बाजार केवल घरेलू खरीदारों तक सीमित हो जाएगा, इसलिए इससे उन कंपनियों को फायदा हो सकता है जो ‘ब्लैक मास’ को प्रोसेस करके उससे धातुएं (कंपाउंड के रूप में) निकालती हैं। साथ ही, उन कंपनियों को भी लाभ होगा जो बैटरी को खोलने से लेकर धातुओं की रिफाइनिंग तक की पूरी प्रक्रिया खुद संभालती हैं।

जैन के अनुसार, इस कदम के दो फायदे होंगे: पहला, ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ देश के भीतर ही रहने से घरेलू स्तर पर ‘वैल्यू एडिशन’ बढ़ेगा। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सीमित होने से ‘ब्लैक मास’ की कीमतों में भी कमी आ सकती है।

उन्होंने आगे कहा, “यह सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। इससे उन जगहों पर नई क्षमताएं स्थापित करने में मदद मिलेगी, जहां अभी केवल ‘श्रेडिंग’ (टुकड़े करने का काम) हो रही है जो कि बहुत मामूली ‘वैल्यू एडिशन’ है और फिर महत्वपूर्ण सामग्रियों को बाहर निर्यात कर दिया जाता है। इससे उद्योग को और अधिक रिफाइनिंग क्षमताएं स्थापित करने में मदद मिलेगी, ताकि इन सामग्रियों की पूरी खपत भारत के भीतर ही हो सके।”

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