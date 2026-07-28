केंद्र सरकार ने हाल के महीनों में Special Economic Zone (SEZ) से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं। 2025 में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन किए गए थे, जबकि 2026 में भी SEZ Rules में नए बदलाव अधिसूचित किए गए हैं।

सरकार का उद्देश्य भारत में निवेश बढ़ाना, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देना और देश को वैश्विक सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बनाना है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर SEZ क्या होता है, यह कैसे काम करता है…

क्या है SEZ?

SEZ जिसका पूरा नाम Special Economic Zone है, एक विशेष रूप से अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र होता है, जहां कारोबार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सामान्य क्षेत्रों की तुलना में अलग नियामकीय व्यवस्था लागू होती है।

इसका उद्देश्य विदेशी निवेश आकर्षित करना, निर्यात बढ़ाना और रोजगार सृजित करना है। इसका संचालन Special Economic Zones Act, 2005 और SEZ Rules, 2006 के तहत होता है।

भारत में SEZ की शुरुआत कब हुई?

भारत ने वर्ष 2000 में SEZ नीति लागू की थी। इसके बाद संसद ने Special Economic Zones Act, 2005 पारित किया, जो 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ। इस कानून का मकसद उद्योगों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना था, जहां वे कम प्रशासनिक बाधाओं के साथ उत्पादन और निर्यात कर सकें।

कैसे काम करता है SEZ?

SEZ को देश के भीतर एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है। SEZ में कंपनियों के लिए कारोबार करना आसान बनाया जाता है और उन्हें अपना सामान विदेशों में बेचने (निर्यात) के लिए खास सुविधाएं दी जाती हैं।

SEZ की प्रमुख विशेषताएं:

– सरकार द्वारा तय किया गया खास औद्योगिक इलाका।

– यहां निर्यात करने वाली कंपनियों को प्राथमिकता दी जाती है।

– कंपनी शुरू करने के लिए कई सरकारी मंजूरियां एक ही जगह से मिल जाती हैं।

– आयात-निर्यात से जुड़े नियम और प्रक्रियाएं आसान बनाई जाती हैं।

SEZ में कंपनियों को क्या फायदा मिलता है?

SEZ में कारोबार करने वाली कंपनियों को कई परिचालन लाभ मिलते हैं।

– आसान मंजूरी प्रक्रिया

– बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर

– निर्यात को बढ़ावा

– सीमा शुल्क संबंधी प्रावधान

सरकार SEZ पर इतना जोर क्यों दे रही है?

सरकार का मानना है कि SEZ के जरिए भारत में बड़े निवेश आकर्षित किए जा सकते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार, 28 फरवरी 2026 तक भारत में 368 अधिसूचित SEZ थे।

भारत के प्रमुख SEZ

– नोएडा SEZ (उत्तर प्रदेश)

– SEEPZ, मुंबई

– चेन्नई (मद्रास) SEZ

– विशाखापत्तनम SEZ

– कांडला SEZ (गुजरात)

– कोचीन SEZ

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