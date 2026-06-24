Jansatta Explained: आज अगर आपके स्मार्टफोन में इंटरनेट चल रहा है, यूपीआई से भुगतान हो रही है, व्हाट्सअप पर मैसेज पहुंच रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो इसके पीछे एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती। डिजिटल दुनिया की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि कुछ सेकंड के लिए भी कोई बड़ी सेवा ठप हो जाए तो करोड़ों लोग प्रभावित हो सकते हैं।

दरअसल, हर क्लिक, हर ऑनलाइन लेन-देन और AI की हर प्रतिक्रिया के पीछे एक विशाल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार काम करता रहता है। यही वजह है कि इसे आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। आखिर यह सिस्टम क्या है और UPI, WhatsApp से लेकर AI तक की दुनिया इसके बिना क्यों नहीं चल सकती, आइए आसान भाषा में समझते हैं…

डेटा सेंटर क्या होता है?

डेटा सेंटर एक ऐसी जगह होती है, जहां बड़ी संख्या में कंप्यूटर सर्वर और दूसरे टेक उपकरण लगाए जाते हैं। इनकी मदद से इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट, ऐप, ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल डेटा लगातार काम करते हैं। अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें तो यह वह जगह है, जहां डिजिटल दुनिया की जानकारी सुरक्षित रखी जाती है।

अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, व्हाट्सअप पर मैसेज भेजते हैं या किसी AI टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जुड़ा डेटा डेटा सेंटर के जरिए ही गुजरता है। यही वजह है कि डेटा सेंटर को डिजिटल दुनिया की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि इसके बिना ज्यादातर ऑनलाइन सेवाएं काम नहीं कर पाएंगी।

डेटा सेंटर के अंदर क्या-क्या होता है?

– सर्वर

– डेटा स्टोरेज सिस्टम

– हाई-स्पीड नेटवर्किंग उपकरण

– बैकअप पावर

– कूलिंग सिस्टम

– साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर

डेटा सेंटर 24×7 चलते हैं और इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है।

यूपीआई, व्हाट्सअप और एआई डेटा सेंटर के बिना क्यों नहीं चल सकता?

यूपीआई, व्हाट्सअप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी डिजिटल सर्विसेज डेटा सेंटर के बिना काम नहीं कर सकती। जब आप यूपीआई से पेमेंट करते है, व्हाट्सअप के जरिए मैसेज भेजते है या फिर एआई से कोई भी सवाल पूछते है, तो ये सब डेटा सीधे दूसरे व्यक्ति या फिर सिस्टम तक नहीं पहुंचता है। सबसे पहले ये डेटा सेंटर में जाता है, जहां उसे प्रोसेस, स्टोर और सुरक्षित तरीके से आगे भेजा जाता है।

अगर डेटा सेंटर कुछ समय के लिए भी बंद हो जाएं तो क्या होगा?

अगर डेटा सेंटर कुछ समय के लिए भी बंद हो जाएं, तो UPI भुगतान रुक सकते हैं, WhatsApp मैसेज और कॉल्स प्रभावित हो सकती हैं और AI सेवाएं काम करना बंद कर सकती हैं।

भारत में डेटा सेंटर की मांग क्यों बढ़ रही है?

देश में डिजिटल सर्विसेज के तेजी से बढ़ने के वजह से डेटा सेंटर की जरूरत भी काफी तेजी से बढ़ रही है। यूपीआई के जरिए हर महीने रिकॉर्ड संख्या में हो रहे हैं, वहीं एआई बेस्ड चैटबॉट का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा, कंपनियां अपने डेटा और ऐप्स को क्लाउड पर शिफ्ट कर रही हैं, जिससे डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग की मांग बढ़ रही है।

सरकार भी डेटा लोकलाइजेशन पर जोर दे रही है। इसके लिए कंपनियों को भारत में नए डेटा सेंटर बनाने पड़ रहे हैं। इसी वजह से रिलायंस, अडानी, Google, Microsoft और Meta जैसी कंपनियां भारत में डेटा सेंटर क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं।

यह भी पढ़ें: जब UPI पहले से मौजूद है, तो RBI Digital Rupee को क्यों बढ़ावा दे रहा है?

भारत में डिजिटल भुगतान की बात हो तो सबसे पहले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface -UPI) का नाम आता है। यह एक रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जो आपके कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm आदि) में जोड़ता है। जिसके जरिए आसानी से भुगतान किया जा सकता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…