12.53 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैप पर जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग से प्रमोटरों यानी मुकेश अंबानी परिवार की नेट वर्थ के अनुमानों पर असर पड़ने की उम्मीद है। इन तीन कंपनियों में प्रमोटरों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी का कुल अनुमानित मूल्य 12.80 लाख करोड़ रुपये बैठता है, जबकि जियो की लिस्टिंग से पहले यह 8.73 लाख करोड़ रुपये था। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी संपत्ति में वास्तव में इतनी ही बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि, मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि जियो प्लेटफॉर्म्स में प्रमोटरों की हिस्सेदारी की वैल्यू को उनकी मौजूदा संपत्ति में सीधे जोड़ना सही नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि जियो का मूल्य पहले से ही कुछ हद तक रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के मार्केट कैप में शामिल है। ऐसे में, जियो की वैल्यू को अलग से जोड़ने पर संपत्ति का दो बार हिसाब लगने यानी डबल काउंटिंग की संभावना है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के 16 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैप और प्रमोटर ग्रुप की 50.44% हिस्सेदारी के आधार पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनकी हिस्सेदारी की वैल्यू लगभग 8.07 लाख करोड़ रुपये बैठती है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रमोटर कंपनियों की 48 प्रतिशत हिस्सेदारी (जिसका मार्केट कैप 1.37 लाख करोड़ रुपये है) की वैल्यू लगभग 65,760 करोड़ रुपये, यानी 0.66 लाख करोड़ रुपये है।

मुख्य गणनाएं

विवरण गणना मूल्य रिलायंस इंडस्ट्रीज में अंबानी प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 16 लाख करोड़ रुपये का 50.44% 8.07 लाख करोड़ रुपये जियो प्लेटफॉर्म्स में RIL की हिस्सेदारी 12.53 लाख करोड़ रुपये का 64.41% 8.07 लाख करोड़ रुपये जियो में परिवार की अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी रिलायंस की जियो होल्डिंग का 50.44% 4.07 लाख करोड़ रुपये जियो फाइनेंशियल में प्रमोटर की हिस्सेदारी 1.37 लाख करोड़ रुपये का 48% 0.66 लाख करोड़ रुपये शेयरहोल्डिंग का कुल अनुमानित मूल्य रिलायंस इंडस्ट्रीज हिस्सेदारी + जियो फाइनेंशियल + जियो प्लेटफॉर्म्स 12.80 लाख करोड़ रुपये

जियो प्लेटफॉर्म्स का मार्केट कैप लिस्टिंग के बाद 12.53 लाख करोड़ रुपये है। जियो प्लेटफॉर्म्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज की 64.41% हिस्सेदारी है, जिससे इसकी होल्डिंग का मूल्य लगभग 8.07 लाख करोड़ रुपये हो जाता है। जियो प्लेटफॉर्म्स में अंबानी परिवार की अप्रत्यक्ष आर्थिक हिस्सेदारी का अनुमान, रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्रमोटर ग्रुप की 50.44% हिस्सेदारी को जियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी पर लागू करके लगाया जा सकता है। इस आधार पर, जियो प्लेटफॉर्म्स में परिवार की अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 4.07 लाख करोड़ रुपये है। इससे प्रमोटरों की कुल होल्डिंग का मूल्य 12.80 लाख करोड़ रुपये हो जाता है।

इसका मतलब है कि डॉलर के हिसाब से अंबानी परिवार की होल्डिंग का मूल्य लगभग 121 अरब डॉलर होगा। यह आंकड़ा अडानी (74.3 अरब डॉलर), सावित्री जिंदल (37.3 अरब डॉलर) और शिव नाडर (30.5 अरब डॉलर) से काफी अधिक है।

जियो प्लेटफॉर्म्स में प्रमोटरों की अप्रत्यक्ष आर्थिक हिस्सेदारी, जियो प्लेटफॉर्म्स के कुल मूल्य का लगभग 32.50% है। एक विश्लेषक ने कहा, “हालांकि, जियो में परिवार की अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी की अनुमानित 4.07 लाख करोड़ रुपये की वैल्यू को, कुल संपत्ति की गणना करने के लिए RIL में उनकी कुल होल्डिंग की वैल्यू में नहीं जोड़ा जा सकता। RIL के पास पहले से ही जियो प्लेटफॉर्म्स है, और उस कारोबार की वैल्यू कम से कम कुछ हद तक रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कीमत में शामिल है। इसलिए, जियो में अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी को अलग से जोड़ने पर एक ही एसेट की वैल्यू को दो बार गिनने का जोखिम होगा।”

लिस्टिंग से जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए एक अलग मार्केट वैल्यूएशन मिल जाता है, जिससे निवेशक इसकी मार्केट वैल्यू की तुलना RIL की मार्केट वैल्यू से कर सकते हैं। क्या इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज का वैल्यूएशन और बढ़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि निवेशक जियो होल्डिंग, अन्य व्यवसायों, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की संपत्तियों व देनदारियों की वैल्यू का आकलन कैसे करते हैं।

प्रमोटर कंपनियों के पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 48% हिस्सेदारी है, जिसका मार्केट कैप 1.37 लाख करोड़ रुपये है। इस आधार पर, उनकी होल्डिंग की वैल्यू लगभग 65,760 करोड़ रुपये बैठती है।

लिस्टिंग के बाद क्या बदल सकता है?

परिवार की अनुमानित (नोशनल) संपत्ति पर तत्काल असर इस बात पर निर्भर करेगा कि जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग पर मार्केट की क्या प्रतिक्रिया होती है और इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों की कीमतों में क्या उतार-चढ़ाव आता है।

अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 16 लाख करोड़ रुपये से लगातार 5-8% बढ़ता है, तो प्रमोटर ग्रुप की 50.44% हिस्सेदारी की वैल्यू लगभग 40,352 करोड़ रुपये बढ़कर 64,563 करोड़ रुपये हो जाएगी (यह मानते हुए कि उनकी हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं होता है)। विश्लेषकों के अनुसार, यह केवल एक काल्पनिक स्थिति है।

मुख्य अंतर मौजूदा निवेश की वैल्यू और मार्केट कीमत में बदलाव से बनने वाली अतिरिक्त संपत्ति के बीच है। जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग से इस कारोबार का मार्केट वैल्यूएशन अधिक पारदर्शी हो जाता है, लेकिन अंबानी परिवार की अनुमानित संपत्ति में वास्तविक बदलाव, आगे होने वाले मार्केट के उतार-चढ़ाव और उनके अन्य निवेशों व देनदारियों की वैल्यू पर निर्भर करेगा।

यह भी पढ़ें: जियो बनी भारत की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी

जियो प्लेटफॉर्म्स का शेयर आज स्टॉक एक्सचेंज पर 1358 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, जो आईपीओ प्राइस से 21.3% अधिक है। इस लिस्टिंग के साथ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 12.53 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया और वह भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। यहां पढ़ें पूरी खबर…