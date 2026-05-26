पिछले दो हफ्तों से देश के कई शहरों में ईंधन की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। 25 और 26 मई को पेट्रोल, डीज़ल और कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की कीमतों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोमवार को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए थे, जबकि मंगलवार को CNG की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया।

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल 97.83 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वहीं, चेन्नई में भी ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहां पेट्रोल 10 पैसे महंगा होकर 107.87 रुपये प्रति लीटर और डीजल 11 पैसे बढ़कर 99.66 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

हैदराबाद पेट्रोल के लिए सबसे महंगा मेट्रो शहर बना रहा, जहां कीमतें 115.73 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गईं, जबकि डीजल 103.82 रुपये प्रति लीटर पर रहा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी पेट्रोल 115.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल 104 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया।

दिल्ली इलाके में पेट्रोल की कीमतों में मिला-जुला उतार-चढ़ाव दिखा। गुड़गांव में पेट्रोल की कीमतें 0.18 पैसे की मामूली गिरावट के साथ 102.59 रुपये प्रति लीटर हो गईं, जबकि नोएडा में 0.26 पैसे की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे कीमतें 102.38 रुपये प्रति लीटर हो गईं। गुड़गांव में डीजल की कीमतों में 0.17 रुपये की गिरावट आई, जबकि नोएडा में 0.29 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.47ल रुपये और डीजल की कीमत 99.82 रुपये प्रति लीटर पर ऊंची बनी रहीं, जबकि भुवनेश्वर में दोनों फ्यूल में गिरावट दर्ज की गई। जयपुर, पटना और बेंगलुरु में भी फ्यूल की कीमतें ऊंची बनी रहीं।

इस महीने ज्यादातर शहरों में सीएनजी की कीमतें स्थिर रहीं, लेकिन कई इलाकों में यह महंगी बनी रहीं। मुंबई में CNG की कीमत 81 रुपये प्रति किलो रही, जबकि दिल्ली और एनसीआर में यह 77.09 रुपये प्रति किलो पर बनी रही। हैदराबाद में सीएनजी की कीमतें देश में सबसे ज्यादा 97 रुपये प्रति किलो दर्ज की गईं, इसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाकों में कीमतें 95 रुपये से ऊपर रहीं।

तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और राजस्थान जैसे राज्यों में CNG की कीमतें 90 रुपये प्रति किलो से ज्यादा रहीं।

फ्यूल रिटेलर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों, रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट और राज्य-स्तर के टैक्स के आधार पर रोज़ाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव करते हैं।

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