Explained: भारत सरकार ने ई-कॉमर्स क्षेत्र में विदेशी निवेश (FDI) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस फैसले का मकसद भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में आने वाली चुनौतियों को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना है।

नए नियमों के तहत विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को अब कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं। सरकार का कहना है कि इससे भारतीय विक्रेताओं, छोटे कारोबारियों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कारोबार बढ़ाने के नए अवसर खुलेंगे।

हालांकि, यह बदलाव सिर्फ निर्यात (Exports) से जुड़े कारोबार के लिए लागू होगा। घरेलू (Domestic) ई-कॉमर्स बाजार में विदेशी निवेश से जुड़े मौजूदा नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। आखिर सरकार ने क्या बदलाव किया है, इससे किसे फायदा होगा और कंपनियों के लिए क्या बदलेगा, आइए विस्तार से समझते हैं…

सरकार के नए ई-कॉमर्स नियम क्या हैं?

भारत सरकार ने विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को इन्वेंट्री रखने और बेचने की अनुमति दी गई है। हालांकि, यह छूट घरेलू ई-कॉमर्स बाजार पर लागू नहीं होगी।

पहले नियम क्या थे?

अब तक भारत में विदेशी निवेश वाली कंपनियों को इन्वेंट्री-आधारित मॉडल के जरिए घरेलू बाजार में बिक्री की अनुमति नहीं थी यानी ई-कॉमर्स कंपनियां केवल Marketplace Model में काम कर सकती थीं।

इसका मतलब Amazon और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म खरीदार और विक्रेता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। सरकार ने इस व्यवस्था को बरकरार रखते हुए सिर्फ निर्यात गतिविधियों के लिए इसमें छूट दी है।

बात दें कि ई-कॉमर्स में मुख्य रूप से दो तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं-

– पहला मार्केटप्लेस मॉडल : जिसमें कंपनी केवल खरीदार और विक्रेता को जोड़ने का काम करती है।

– दूसरा इन्वेंट्री आधारित मॉडल: जिसमें कंपनी खुद सामान खरीदकर अपने गोदाम में रखती है और सीधे ग्राहकों को बेचती है।

नए नियम से Amazon और Flipkart को क्या फायदा होगा?

इस बदलाव से Amazon और Flipkart जैसी कंपनियां भारत से होने वाले निर्यात के लिए अपनी वैश्विक लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का बेहतर उपयोग कर सकेंगी।

भारतीय एक्सपोर्टर्स को कैसे मिलेगा फायदा?

नए FDI नियमों के बाद विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनियां निर्यात के लिए भारतीय निर्माताओं और विक्रेताओं से सीधे सामान खरीदकर उसे अपने गोदामों में रख सकेंगी और विदेशों में बेच सकेंगी। इससे MSME, कारीगरों और छोटे एक्सपोर्टर्स को Amazon और Flipkart जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्म के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजार तक आसान पहुंच, बेहतर लॉजिस्टिक्स और तेज निर्यात प्रक्रिया का लाभ मिलने की उम्मीद है।

क्या घरेलू कारोबार पर भी असर पड़ेगा?

नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव केवल निर्यात के लिए है। भारत में घरेलू B2C ई-कॉमर्स के लिए FDI से जुड़े मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने मई 2026 में तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए यह फैसला लिया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…