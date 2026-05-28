पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव आपकी रोजमर्रा की यात्रा का खर्च बढ़ा सकता है। भारत में टोल दरें पिछले साल के होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) के आधार पर तय होती हैं। पिछले साल WPI कम रहने की वजह से इस वित्त वर्ष में टोल बढ़ोतरी भी सीमित रही और लोगों के आने-जाने का खर्च ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन अब तस्वीर बदल सकती है। वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष से तेल और सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ने का खतरा है, जिससे इस वित्त वर्ष में महंगाई बढ़ सकती है।

अगर WPI ऊपर जाता है, तो उसके असर से FY28 में टोल रेट में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। CRISIL ने करीब 10,000 किलोमीटर हाईवे को कवर करने वाले 91 टोल रोड एसेट्स की स्टडी में अनुमान लगाया है कि FY28 में टोल कलेक्शन ग्रोथ 8-10% तक पहुंच सकती है, जबकि इस वित्त वर्ष में यह 5-7% रहने का अनुमान है।

क्रिसिल रेटिंग्स के डिप्टी चीफ रेटिंग ऑफिसर मनीष गुप्ता के मुताबिक, “वेस्ट एशिया में जारी लड़ाई के कारण इस वित्त वर्ष में WPI महंगाई बढ़ने की उम्मीद है, जिसका असर अगले वित्त वर्ष में टोल रेट पर दिख सकता है।”

आपके टोल बिल की कहानी सिर्फ आपकी कार से नहीं, बल्कि ट्रकों से भी जुड़ी है

यह लड़ाई इंडियन हाईवे पर माल ढुलाई को भी धीमा कर रही है। ट्रक, टेंपो और गुड्स कैरियर जैसे कमर्शियल व्हीकल, देश भर में टोल प्लाजा से होने वाले कलेक्शन का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा हैं। इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी के फास्टैग डेटा (जिसमें 900 से ज्यादा टोल प्लाजा शामिल हैं) से पता चला कि मार्च और अप्रैल दोनों में इस सेगमेंट से कलेक्शन में एक के बाद एक कमी आई है।

इसी वजह से क्रिसिल का अनुमान है कि पिछले साल के मुकाबले इस फाइनेंशियल ईयर में कुल टोल कलेक्शन ग्रोथ 150-200 बेसिस पॉइंट कम होगी। इसका इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि हममें से कितने लोग गाड़ी चला रहे हैं; असल में, पैसेंजर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है, जिसे गाड़ियों की बढ़ती ओनरशिप और बेहतर एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी से मदद मिल रही है। कमजोरी लगभग पूरी तरह से माल ढुलाई इकॉनमी में है।

शायद आपके पास पहले से हो सालाना पास

अगर आप नॉन-कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं और पिछले साल 15 अगस्त को शुरू हुए सालाना हाईवे पास को चुना है, तो आप उन लोगों में से थे जिन्होंने FY26 की जनवरी-मार्च तिमाही में टोल रेवेन्यू में 5-7% की कटौती की। सरकार रोड कंसेशनेयर को उस असर के लिए मुआवज़ा दे रही है, इसलिए सड़कें कहीं नहीं जा रही हैं, लेकिन डेटा दिखाता है कि पास का कलेक्शन पर असली, मापने लायक असर पड़ा।

हर हाईवे ज्यादा बिजी नहीं

क्रिसिल के सैंपल में चार में से एक टोल रोड एसेट्स पर पिछले दो फिस्कल ईयर में असल में ट्रैफिक में गिरावट देखी गई। अगर कोई हिस्सा जिस पर आप गाड़ी चलाते थे, खाली लगता है, तो पास में एक नया, तेज एक्सप्रेसवे शायद इसका कारण हो सकता है और अकेले इसी वजह से स्टडी किए गए लगभग 12% एसेट्स पर असर पड़ा। बाकी के लिए मॉनसून, रेत माइनिंग बैन और लोकल रुकावटें जिम्मेदार थीं।

क्रिसिल रेटिंग्स के डायरेक्टर आनंद कुलकर्णी ने कहा, “इसलिए, एसेट्स की डाइवर्सिटी असर को कम करने में मदद करती है। InvIT स्ट्रक्चर के तहत बनाए गए कंट्रोल्ड लेवरेज, साथ ही मज़बूत ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, इस फिस्कल और अगले फिस्कल में टोल रोड एसेट्स के डेट सर्विस कवरेज रेश्यो को ~1.5 गुना पर मज़बूत बनाए रखेंगे। इसलिए, क्रेडिट प्रोफाइल स्टेबल रहेंगे।”

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