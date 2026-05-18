भारत अमेरिका द्वारा दी गई छूट समाप्त होने के बावजूद रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखेगा। तेल मंत्रालय ने साफ कहा है कि कच्चे तेल की खरीद पूरी तरह व्यावसायिक फैसलों के आधार पर की जाती है।

रायटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, “मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि हम पहले भी रूस से खरीद रहे थे… मेरा मतलब है छूट से पहले भी, छूट के दौरान भी और अब भी।”

मार्च के मध्य में अमेरिका ने भारत और अन्य देशों को समुद्र में मौजूद प्रतिबंधित रूसी तेल और पेट्रोलयम उत्पाद खरीदने की अनुमति 30 दिन के लिए दी थी। बाद में इस छूट कोबढ़ाकर 16 मई तक कर दिया गया था। अब यह समयसीमा समाप्त हो चुकी है।

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