दुनिया के सबसे मशहूर निवेशकों में शामिल वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने उन्हें तुरंत प्रभाव से चेयरमैन एमेरिटस बनाया है, जबकि उनके बेटे हॉवर्ड बफेट अब नए चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे।

करीब छह दशक तक बफेट ने बर्कशायर को एक छोटी टेक्सटाइल कंपनी से 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा वैल्यू वाली दिग्गज निवेश कंपनी बना दिया। वहीं, कंपनी के रोजमर्रा के कारोबार की कमान पहले ही उनके लंबे समय के सहयोगी ग्रेग एबेल को CEO के तौर पर सौंपी जा चुकी है।

बर्कशायर हैथवे ने शुक्रवार को कहा कि वॉरेन बफेट को तुरंत प्रभाव से ‘चेयरमैन एमेरिटस’ (मानद चेयरमैन) बनाया गया है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 96 साल के बफेट ने शेयरधारकों को लिखे एक पत्र में कहा, “समय की जीत हमेशा होती है। हालांकि, समय मेरे प्रति उदार रहा है।”

कौन बना नया चेयरमैन?

कंपनी ने उनके बेटे हॉवर्ड बफेट को चेयरमैन बनाया है, जो 1993 से बर्कशायर के डायरेक्टर रहे हैं।

वॉरेन बफेट बने चेयरमैन एमेरिटस

बर्कशायर ने एक बयान में कहा, “चेयरमैन एमेरिटस के तौर पर, मिस्टर बफेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य बने रहेंगे और अपनी बहुमूल्य राय और नज़रिए से कंपनी को मार्गदर्शन देते रहेंगे।”

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