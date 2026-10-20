Warren Buffett Golden Rules: पैसा कमाना और उस पैसे से दौलत बनाना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। लंबे समय में आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए यह समझना जरूरी है कि पैसा कहां लगाना है, कब इंतजार करना है और कब सही मौके का फायदा उठाना है।

दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी में निवेश के जरिए बड़ी दौलत बनाई है। उनके अनुभव से निकली 5 ऐसी बातें हैं, जो आपको पैसों से जुड़े फैसले लेने और लंबे समय में संपत्ति बनाने की सोच विकसित करने में मदद कर सकती हैं…

निवेश के वक्त समय भावनाओं को रखें दूर

“दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आपको दुनिया के हिसाब से चलना होगा।”

बफेट के मुताबिक, शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव आना सामान्य बात है। थोड़े समय के नुकसान से घबराकर फैसले लेने के बजाय निवेशकों को धैर्य बनाए रखना चाहिए। लंबे समय में सफलता उन्हीं को मिलती है, जो बाजार के रोजाना के उतार-चढ़ाव पर ध्यान देने के बजाय अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं।

सही मौके का इंतजार

“चीजें हमेशा एक व्यवस्थित तरीके से नहीं होतीं, और न ही कभी होंगी।”

बफेट का मानना है कि निवेश में हर समय कुछ न कुछ करते रहना जरूरी नहीं है, बल्कि सही मौके का इंतजार करना ज्यादा अहम है। अच्छे निवेश के अवसर कम ही मिलते हैं। ऐसे में जब कोई बेहतर मौका सामने आए, तो उसे भुनाने के लिए आपके पास पर्याप्त नकदी होना जरूरी है।

समझदारी से चुनें अपने साथ के लोग

“आप उन्हीं लोगों की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं।”

आपका नेटवर्क आपकी आदतें तय करता है। बफेट कहते हैं कि किसी पद या बड़ी सैलरी के पीछे भागने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप ईमानदार, बुद्धिमान और प्रेरणा देने वाले लोगों के साथ काम करें।

कारोबार के मालिक की तरह सोचें

“अगर आप सिर्फ हेडलाइंस को देखकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप निवेश नहीं कर रहे हैं आप जुआ खेल रहे हैं।”

बफेट कम समय के सट्टे से बचने की सलाह देते हैं। असली निवेश का मतलब है लंबे समय के लिए बेहतरीन कंपनियों में हिस्सेदारी रखना। ट्रेंड्स के बजाय बिजनेस के फंडामेंटल्स पर ध्यान दें।

मौका जब भी मिले, तेजी से कदम उठाएं

“हमने बहुत सारा पैसा इसलिए कमाया है क्योंकि हम अपने आसपास के बाकी लोगों की तुलना में तेजी से कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं।”

मौके हमेशा के लिए नहीं रहते। बफेट इस बात पर जोर देते हैं कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है, लेकिन जब सही समय आए तो तेजी से काम करना भी मायने रखता है। लेकिन शर्त यह है कि आपने पूरी तैयारी कर लिया हो।

यह भी पढ़ें: वॉरेन बफेट ने छोड़ा बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन का पद

दुनिया के सबसे मशहूर निवेशकों में शामिल वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने उन्हें तुरंत प्रभाव से चेयरमैन एमेरिटस बनाया है, जबकि उनके बेटे हॉवर्ड बफेट अब नए चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।]