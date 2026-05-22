वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (Talwandi Sabo Power Limited) को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) को करीब 127 करोड़ रुपये तथा उस पर लगने वाला लेट फीस/ब्याज भी चुकाने का आदेश दिया गया है।

वेदांता लिमिटेड ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उच्चतम न्यायालय ने अपीलीय विद्युत अधिकरण (एप्टेल) के फैसले को निरस्त कर दिया और पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (PSERC) के आदेश को बहाल कर दिया है।

इस आदेश के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 के लिए ग्रिड कोड के अनुसार उपलब्धता की गलत घोषणा के मामले में तलवंडी साबो पावर लिमिटेड पर लगाए गए जुर्माने को लागू विलंब भुगतान अधिभार सहित बरकरार रखा है।

तलवंडी साबो पावर लिमिटेड पंजाब के मानसा जिले के बनावाला में स्थित 1,980 मेगावाट की बेहद महत्वपूर्ण कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है।

कंपनी सूचना के अनुसार, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को लगभग 127 करोड़ रुपये और उस पर लागू विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान करेगी।

तलवंडी साबो पावर लिमिटेड अपनी 100% बिजली पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आपूर्ति करती है और बड़े पैमाने पर विश्वसनीय बिजली उत्पादन के जरिये पंजाब की लगभग 35% ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

तलवंडी साबो पावर लिमिटेड की स्थापना पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा एक विशेष इकाई के रूप में राज्य में बड़े पैमाने की ताप विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए की गई थी।

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समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ