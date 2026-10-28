Vedanta Q2 Results: अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने बुधवार को चालू वित्तीय वर्ष के दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी किए। कंपनी ने दूसरी तिमाही में अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर (YoY) 78 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की, जो 6,202 करोड़ रुपये हो गया। यह आंकड़ा पिछले साल की इसी तिमाही में 3,479 करोड़ रुपये था।

इस अवधि के दौरान कंपनी का ऑपरेशंस से प्राप्त रेवेन्यू सालाना आधार पर 57 फीसदी बढ़कर 26,356 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का EBITDA 4,817 करोड़ रुपये से 106% की वृद्धि के साथ 9,938 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

मुनाफे में 17% की बढ़ोतरी

पिछली तिमाही (जून तिमाही) के मुकाबले, मुनाफे में 17% की बढ़ोतरी हुई (जो 5,294 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,202 करोड़ रुपये हो गया), जबकि रेवेन्यू 10% बढ़कर 23,456 करोड़ रुपये हो गया। EBITDA भी 8,469 करोड़ रुपये से 17% बढ़कर 9,938 करोड़ रुपये हो गया।

कंपनी का EBITDA मार्जिन (कॉपर बिजनेस को छोड़कर) एक साल पहले के 49% से सुधरकर 60% हो गया, जो 1,055 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि है। पिछली तिमाही के मुकाबले भी मार्जिन में 293 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है।

वेदांता शेयर प्राइस

कंपनी का शेयर 28 अक्टूबर को दोपहर 2:44 बजे बीएसई पर 2.30% की तेजी के साथ 230.90 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी का शेयर आज अपने पिछले बंद 226 रुपये के मुकाबले तेजी के साथ 227 रुपये के स्तर पर खुला। कंपनी का शेयर का दिन का उच्चतर स्तर 232.80 रुपये और दिन का निचला स्तर 226.70 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 90,290.86 करोड़ रुपये है।

वेदांता शेयर प्राइस हिस्ट्री

कंपनी का शेयर पिछले एक सप्ताह में करीब 1.76 फीसदी और पिछले 2 सप्ताह में करीब 7.66 फीसदी लुढ़का है। कंपनी के शेयर में पिछले 3 महीने में करीब 10.72 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3 साल में इस कंपनी के शेयर ने अपने निवेशकों को करीब 198.00 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसका 52 सप्ताह का उच्चतर स्तर 360.70 रुपये और 52 सप्ताह का निचला स्तर 176.78 रुपये है।

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जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। कंपनी का शेयर आज BSE और NSE पर शानदार प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। 1,119 के इश्यू प्राइस के मुकाबले BSE पर शेयर 1,358 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो करीब 21.36% का प्रीमियम है।

वहीं, NSE पर शेयर करीब 21.38% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। 30,213 करोड़ रुपये का यह आईपीओ 21 से 23 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इसे निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला और आईपीओ कुल 22.19 गुना सब्सक्राइब हुआ था। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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