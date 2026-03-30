Vedanta Case Explained: जयप्रकाश एसोसिएट्स (Jaiprakash Associates) को जून, 2024 में दिवालिया प्रक्रिया में शामिल किया गया था क्योंकि कंपनी पर करीब 57185 करोड़ रुपये का लोन था। जयप्रकाश एसोसिएट्स के अधिग्रहण के लिए कई बड़ी कंपनियां दौड़ में थीं। वेदांता के चैयरमेन ने हाल ही में ट्वीट करके बताया कि उन्हें वेदांता को सितंबर में ही जेपी ग्रुप की संपत्ति के लिए बोली जीतने की लिखित पुष्टि मिली थी। हालांकि बाद में इस फैसले को पलट दिया गया।
अब इसको लेकर वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें जेपी ग्रुप के एसेट्स के लिए अडानी ग्रुप की ओर से पेश किए रिजॉल्यूशन प्लान पर रोक लगाने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वेदांता
वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिवालिया हो चुके जेपी ग्रुप की संपत्तियों के लिए अडानी ग्रुप द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना पर रोक लगाने की मांग की है । एक हफ्ते पहले ही, 17 मार्च को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने अडानी एंटरप्राइजेज की 14,535 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दी थी।
पूरा विवाद किससे जुड़ा है?
जयपी ग्रुप की प्रमुख कंपनी Jaiprakash Associates Ltd (JAL) भारी कर्ज में डूब गई थी। इसलिए इसके समाधान के लिए Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) के तहत प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें अलग-अलग कंपनियों ने इसे खरीदने के लिए बोली लगाई।
इस बोली में ये प्रमुख दावेदार थे:
– Vedanta Group (अनिल अग्रवाल)
– Adani Group (गौतम अडानी)
– Dalmia Bharat
अनिल अग्रवाल ने क्या कहा?
एक दिन पहले ही वेदांता ग्रुप के प्रमुख अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया था कि वेदांता को जेपी ग्रुप की संपत्ति के लिए बोली जीतने की लिखित पुष्टि मिली थी। हालांकि बाद में इस फैसले को पलट दिया गया।
उन्होंने X (Twitter) पर लिखा, ‘हाल ही में, IBC प्रक्रिया के तहत CoC द्वारा इस संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की गई। कई बड़े और मज़बूत बोलीदाताओं ने इसमें हिस्सा लिया। अचानक, जयप्रकाश गौड़ जी की भावनाएं और उनकी इच्छाएं मेरे मन में फिर से ताज़ा हो गईं। एक-एक करके, सभी बोलीदाताओं ने नीलामी से अपना नाम वापस ले लिया। आखिरकार, हमें सार्वजनिक रूप से ‘सबसे बड़ी बोली लगाने वाला’ (Highest Bidder) घोषित कर दिया गया।
यह एक पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया थी। हमें लिखित रूप में सूचित किया गया कि हम जीत गए हैं। लेकिन, जीवन कभी भी इतना सीधा-सादा नहीं होता। कुछ दिनों बाद, वह फैसला बदल दिया गया। मैं इसकी बारीकियों या विस्तार में नहीं जाना चाहता। उसके लिए सही मंच मौजूद है। लेकिन, मैं अपने दिल की एक बात आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं।
इस संपत्ति से हमारा कोई मोह या लगाव नहीं है। अगर यह हमें मिलती है, तो यह ईश्वर की कृपा होगी। और अगर यह हमारे हाथ से निकल जाती है, तो वह भी उसी की इच्छा होगी। लेकिन, एक बात पर हमारा पक्का विश्वास है: जब धर्म के मार्ग पर चलकर कोई वादा किया जाता है, तो उसे कभी वापस नहीं लिया जाना चाहिए।’
जयप्रकाश एसोसिट्स पर 57185 करोड़ रुपये का भारी-भरकम कर्ज
जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) भारत के सबसे बड़े दिवालिया मामलों में से एक है। कंपनी पर कुल 57,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। इसी कारण जून 2024 में कंपनी दिवालिया प्रक्रिया में चली गई।
कंपनी के पास कई तरह की बड़ी संपत्तियां हैं। इनमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स जैसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, आने वाले जेवर एयरपोर्ट के पास जयपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी, इसके अलावा होटल और कई इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस शामिल हैं।
वेदांता का शेयर प्राइस (Vedanta Share Price Today)
बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, वेदांता का शेयर आज यानी 30 मार्च 2026 को 0.82% की तेजी के साथ 654.85 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। कंपनी का शेयर आज अपने पिछले बंद 649.55 रुपये के मुकाबले हल्की तेजी के साथ 650.30 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। इसका दिन का उच्चतर स्तर 678.60 रुपये और दिन का निचला स्तर 650.30 रुपये है।
इसका 52 सप्ताह का उच्चतर स्तर 770 रुपये और 52 सप्ताह का निचला स्तर 362.20 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2,56,071.76 करोड़ रुपये है। इस कंपनी के शेयर में पिछले 1 महीने में करीब 8.85 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। वही, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर ने 40.59 फीसदी का रिटर्न दिया है।