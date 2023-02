Vande Bharat Express: सोनीपत, लातूर व रायबरेली में भी बनेंगे वंदे भारत कोच

वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच के निर्माण के लिए अब सोनीपत, लातूर और रायबरेली में भी उत्पादन इकाइयां खोली जाएंगी।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस )।

महेश केजरीवाल

अमृत भारत योजना के तहत छोटे-बड़े 1275 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर उनके कायाकल्प की भी योजना बनाई गई है। रेल मंत्री अश्विवनी वैष्णव ने बताया कि नई दिल्ली, कानपुर, क्षत्रपति शिवाजी टर्मिनस, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे बड़े स्टेशनों के अलावा पुरी, जोधपुर, गांधीनगर और जयपुर में मध्यम और छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। अब चेन्नई के अलावा सोनीपत, लातूर और रायबरेली में भी वंदे भारत कोच बनाए जाएंगे। इससे देश के सभी प्रमुख शहरों में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ‘ग्रीन ग्रोथ थीम’ के तहत हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत दिसंबर 2023 में होगी। यह ट्रेन पूरी तरह भारत में बनेगी। हाइड्रोजन ट्रेन को पहले कालका-शिमला हेरीटेज सर्किट मार्ग पर चलाया जाएगा। इसके बाद प्रमुख पर्यटन मार्ग पर इस ट्रेन को चलाया जाएगा। ‘ग्रीन ग्रोथ योजना’ के तहत सौर संयंत्र लगाए जाएंगे। वर्तमान में रेलवे में 85 फीसद क्षेत्र का विद्युतीकरण किया जा चुका है। रेलवे में बुनियादी ढ़ांचे के विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक रेल गलियारों का निर्माण किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई रामायण सर्किट, जगन्नाथ सर्किट, काशी विश्वनाथ सर्किट की तरह इस कड़ी में कई मार्गों पर भारत गौरव ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस साल बुलेट ट्रेन के काम पर विशेष जोर रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के आम बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय उपलब्ध कराया गया है जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत परिव्यय है। लोकसभा में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि रेलवे को मौजूदा बजट प्रस्ताव में उपलब्ध कराया गया परिव्यय, 2013-14 में कुल पूंजीगत परिव्यय का लगभग नौ गुना है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की बढ़ती उम्मीदों के साथ रेलवे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफर और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के लिए 1,000 से अधिक कोच के नवीनीकरण की योजना बना रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रेलवे 100 और ‘विस्टाडोम कोच’ बनाने का प्रस्ताव कर रहा है। वरिष्ठ नाागरिकों के लिए इस बार भी यात्रा में रियायत की घोषणा नहीं हुई।

पढें व्यापार (Business News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram