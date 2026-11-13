प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह नई ट्रेन बेंगलुरु, तटीय कर्नाटक और गोवा के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। यह सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन रविवार (15 नवंबर, 2026) से अपनी नियमित सेवा शुरू करेगी। इसका संचालन और रखरखाव दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) जोन द्वारा किया जाएगा।

बेंगलुरु-गोवा वंदे भारत ट्रेन मडगांव पहुंचने से पहले हासन, सकलेशपुर, मंगलुरु, उडुपी, मुरुदेश्वर, गोकर्ण और कारवार जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को फायदा होगा और इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

बेंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस उद्घाटन विशेष ट्रेन

यह उद्घाटन विशेष ट्रेन (06512) SMVT बेंगलुरु से रवाना होगी और मडगांव पहुंचने से पहले श्रवणबेलगोला, हासन, सकलेशपुर, सुब्रह्मण्य रोड, कबाकापुत्तुर, मंगलुरु जंक्शन, उडुपी, कुंडापुरा, मूकाम्बिका रोड बायंदूर, मुरुदेश्वर, गोकर्ण रोड और कारवार में रुकेगी।

एक और उद्घाटन विशेष ट्रेन (06213) मंगलुरु जंक्शन से रवाना होगी, जो कबाकापुत्तुर, सुब्रह्मण्य रोड, सकलेशपुर, हासन और श्रवणबेलगोला में रुकेगी। दोनों ट्रेनें 16-कोच वाली वंदे भारत रेक के साथ चलेंगी, जिनमें एग्जीक्यूटिव चेयर कार और चेयर कार कोच शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में 4 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में चार पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन किया। ये स्टेशन हैं: चामराजनगर, चिकमगलूरु, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड। इन स्टेशनों को ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत आधुनिक बनाया गया है।

रेलवे के अनुसार, इन अपग्रेड किए गए रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ये स्टेशन शहर के केंद्रों के रूप में काम करेंगे, जिससे स्थानीय व्यावसायिक गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

बागलकोट-वंडल रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना

प्रधानमंत्री मोदी ने 45 किलोमीटर लंबी बागलकोट-वंडल रेलवे लाइन के दोहरीकरण (डबलिंग) सेक्शन को भी राष्ट्र को समर्पित किया। यह 284 किलोमीटर लंबी गदग-होस्पेट दोहरीकरण परियोजना का हिस्सा है। इस सेक्शन से यात्रियों और माल की आवाजाही बेहतर होगी।

सकलेशपुर-सुब्रह्मण्य रोड घाट सेक्शन का विद्युतीकरण

प्रधानमंत्री ने 55 किलोमीटर लंबे सकलेशपुर-सुब्रह्मण्य रोड घाट रेलवे सेक्शन के विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। यह रेल मार्ग देश के सबसे कठिन रेलवे इलाकों में से एक से होकर गुजरता है। इसके पूरा होने के साथ ही, पूरा बेंगलुरु-मंगलुरु रेल मार्ग अब पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है।

यह भी पढ़ें: ट्रेन में मोबाइल, स्पीकर पर गाने या रील्स चलाए तो खैर नहीं, लगेगा 1000 रुपये जुर्माना, रेलवे का सख्त नियम लागू

अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दक्षिण रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक नया और सख्त नियम लागू किया है। अक्सर देखने और सुनने में आता है कि लोग सफर के दौरान मोबाइल फोन पर तेज आवाज में गाने, वीडियो या सोशल मीडिया रील्स चलाते हैं, जिससे आसपास बैठे अन्य यात्रियों को भारी असुविधा होती है। इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए रेलवे प्रशासन ने अब ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। पढ़िए पूरी खबर…