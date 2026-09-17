यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को एक बड़ा बिल पास कर दिया है। इस बिल में रूस से ऊर्जा खरीदने वाले शीर्ष पांच देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। भारत, जो रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, भी इसकी जद में आ सकता है।

‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026’ को पिछले महीने अमेरिकी सीनेट भी मंजूरी दे चुकी है। यह बिल पहले प्रस्तावित कानून का संशोधित (वॉटरड-डाउन) संस्करण है और इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसके प्रावधान लागू करने का विवेकाधिकार दिया गया है। अब इसे कानून बनने के लिए सिर्फ ट्रंप के हस्ताक्षर की जरूरत है।

भारत के लिए यह घटनाक्रम बेहद अहम माना जा रहा है। देश अपनी 88% से अधिक कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी करता है और मौजूदा समय में रूस उसकी कुल तेल आपूर्ति का आधे से ज्यादा हिस्सा देता है। हालांकि, पश्चिम एशिया में जारी ऊर्जा संकट के बीच ट्रंप इस बिल पर कब और क्या फैसला लेते हैं, यह अभी साफ नहीं है।

याद रखने वाली एक जरूरी बात यह है कि बिल में वॉशिंगटन से कुछ वर्कअराउंड और रियायतों की गुंजाइश है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स के मुताबिक, अगर बिल लागू होता है, तो भारत से उम्मीद है कि वह इसके लिए जोर देगा। हालांकि, एक बात पक्की लगती है: इस तरह का कानून ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन के एक अहम स्टेज पर भारत पर दबाव डालने के लिए एक और मौका देगा।

बिल और मौजूदा एनर्जी मार्केट में इसके नुकसान

बिल के नए वर्जन में रूसी तेल और नेचुरल गैस के टॉप पांच खरीदारों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है, जबकि ओरिजिनल वर्जन में रूसी एनर्जी के खरीदारों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, जो अभी तक लटका हुआ था।

हालांकि प्रस्तावित टैरिफ में यह कमी कागज पर काम की लगती है, लेकिन यह लिमिट अभी भी भारत के लिए बहुत ज्यादा है, जो अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील को फाइनल करने के लिए भी काम कर रहा है। जरूरी बात यह है कि नई दिल्ली के नजरिए से नया बिल अमेरिका प्रेसिडेंट को इसके नियमों को लागू करने से छूट देने का अधिकार देता है।

नई दिल्ली के लिए पश्चिम एशिया संकट के बीच ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में तंगी के मौजूदा हालात में रूस से तेल के इंपोर्ट को काफी कम करना कोई ऑप्शन नहीं है। वाशिंगटन के लिए भी जब पश्चिम एशिया से एनर्जी का फ्लो बहुत कम है तो ग्लोबल मार्केट से लाखों बैरल रूसी तेल हटाना समझदारी नहीं होगी।

इस मामले में यह ध्यान देने वाली बात है कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने यूक्रेन से रूसी रिफाइनरियों पर हमले रोकने को कहा था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कम होने के बीच तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें बहुत ज्याद बढ़ गई हैं। तो क्या अब वह बड़ी मात्रा में रूसी क्रूड खरीदने वाले देशों पर सजा वाले टैरिफ लगाकर मार्केट से और रूसी तेल हटाने का रिस्क लेंगे?

कम से कम जब तक पश्चिम एशिया संकट बना रहता है, ट्रंप शायद इस प्रस्तावित कानून को पूरी तरह से लागू करने में संयम और सावधानी बरतना चाहेंगे।

इसका उल्टा करने से पहले से ही चिंताजनक सप्लाई की स्थिति और खराब हो जाएगी और तेल और फ्यूल की कीमतें और भी बढ़ जाएंगी, ऐसा कुछ जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस साल के आखिर में अमेरिका में होने वाले मिडटर्म चुनावों से पहले नहीं चाहेगा। अपनी तरफ से, इंडिया निश्चित रूप से वॉशिंगटन को अपनी एनर्जी चिंताओं के बारे में बताएगा, कुछ ऐसा जो पिछले साल भी किया गया था जब बिल के ओरिजिनल ड्राफ्ट पर विचार किया गया था।

अबू धाबी की एनर्जी एनालिस्ट नतालिया कटोना ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “इन हालात में बिल पास करना खुद अमेरिका के लिए भी इकोनॉमिक पागलपन होगा। अमेरिका डीजल क्रैक स्प्रेड (मार्जिन) पहले ही 114 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जिसका मुख्य कारण मार्केट से रूसी डीजल का न होना है। कोई भी लॉजिकल इकोनॉमिक असेसमेंट इस बिल को पास करने के खिलाफ होगा। हालांकि, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पॉलिटिकल मौकापरस्ती के लेवल और उसकी साफ इकोनॉमिक अंधेपन को देखते हुए, हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए।”

भारत के लिए संभावित चुनौतियां

फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद, जब पश्चिम के ज्यादातर देशों ने रूसी क्रूड ऑयल से दूरी बना ली, तो रूस ने भारतीय रिफाइनर समेत इच्छुक खरीदारों को अपने तेल पर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। इस तरह भारत को तेल का एक बाहरी सप्लायर, भारत के लिए क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा सोर्स बन गया और उसने पारंपरिक पश्चिम एशियाई सप्लायरों की जगह ले ली।

यह पश्चिम एशिया संकट के बीच एक मजबूत एनर्जी सिक्योरिटी हेज साबित हुआ। एनालिस्ट का कहना है कि पाबंदियों के खतरे के बावजूद, रूसी क्रूड ऑयल भारतीय रिफाइनर के लिए सप्लाई का सबसे प्रैक्टिकल और कॉम्पिटिटिव सोर्स बना हुआ है और मौजूदा मार्केट में इसे बदलना बहुत मुश्किल है।

बिल पास होने के बाद, विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत “अपने 1.4 बिलियन लोगों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी पक्का करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है” और अलग-अलग सोर्सिंग और बदलते मार्केट डायनामिक्स के ज़रिए ऐसा करना जारी रखेगा। उसने कहा कि भारत ने अमेरिका के इंटरलोक्यूटर्स को बाइलेटरल रिलेशनशिप और इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट पर इसके संभावित असर के बारे में बता दिया है।

कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म केप्लर के वेसल ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, भारत ने अगस्त में 2.08 मिलियन बैरल प्रति दिन रूसी तेल इंपोर्ट किया, जो देश के कुल तेल इंपोर्ट का 45% है। पिछले दो महीनों में यह हिस्सा और भी ज्यादा, 50% से ज्यादा था।

केप्लर में मॉडलिंग और रिफाइनिंग मैनेजर सुमित रिटोलिया ने अगस्त में जब बिल अमेरिका सीनेट से पास हुआ, कहा, “रूस पर कड़े बैन लगाने के लिए अमेरिका सीनेट का वोट रूसी क्रूड फ्लो के आसपास पॉलिसी रिस्क बढ़ाता है, लेकिन इससे भारतीय या चीनी खरीद के लिए हमारे शॉर्ट-टर्म आउटलुक में कोई बदलाव नहीं आता है।”

उन्होंने कहा, “इन उपायों में अभी और कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटें हैं और आखिर में इसका असर काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन इन्हें कितने एग्रेसिव तरीके से लागू करता है, जिसमें छूट या वेवर का इस्तेमाल भी शामिल है। हाल के अनुभव से पता चलता है कि जब फिजिकल सप्लाई सिक्योरिटी एक चिंता का विषय बन जाती है, तो पॉलिसी बनाने वालों के पास ऐसे उपायों से बचने का इंसेंटिव रहता है जो बेवजह क्रूड ऑयल की उपलब्धता में रुकावट डाल सकते हैं,” उन्होंने यह भी कहा कि भारत निश्चित रूप से छूट के लिए दबाव डालेगा।

एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित कानून ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भारत के खिलाफ टैरिफ पर दबाव बनाने और उन्हें हथियार बनाने का एक और जरिया देता है। कटोना ने कहा, “एक बार बिल पास हो जाने के बाद, इसे लागू करना एक बिल्कुल अलग सवाल होगा। अमेरिका इसे भारत पर असली बैन लगाने के हथौड़े के बजाय दबाव बनाने के टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।”

एक ट्रेड एक्सपर्ट ने चेतावनी दी कि बिल के प्रोविजन का इस्तेमाल वाशिंगटन शायद भारत-अमेरिका ट्रेड डील की बातचीत में ज्यादा अच्छी शर्तों के लिए दबाव डालने के लिए कर सकता है, जिसमें शुरुआती रुकावटों और दिक्कतों के बाद पिछले कुछ महीनों में काफी प्रोग्रेस हुई है।

पिछले साल, अमेरिका ने रूस से तेल इंपोर्ट करने पर भारत पर एक्स्ट्रा पेनल्टी टैरिफ लगाए थे, जिसके बाद नई दिल्ली ने मॉस्को से क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में काफी कमी की थी। लेकिन पश्चिम एशिया वॉर ने इस ट्रेंड को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि एनर्जी इंपोर्ट पर निर्भर भारत के लिए रूस ही एकमात्र सही सप्लायर था।

कैटोना ने कहा, “भारतीय सरकार इस डर फैलाने वाली बात पर कैसे जवाब देती है, यह आखिरकार किसी और चीज से ज्यादा पॉलिटिकल विल पर निर्भर करता है। देश के लगभग आधे क्रूड इंपोर्ट को रातों-रात बदलना नामुमकिन है। इसलिए, चाहे भारतीय सरकारी रिफाइनर रूसी क्रूड ऑयल से थोड़ा पीछे हटने का सावधानी से फैसला करें या बड़े पैमाने पर दबाव को नज़रअंदाज करके खरीदना जारी रखें, यह आखिरकार एक पॉलिटिकल फैसला है।”

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अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किए जाने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बयान जारी किया है।

विदेश मंत्रालय ने कहा, “भारत अपने नागरिकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।” यहां पढ़ें पूरी खबर…