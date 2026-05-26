अमेरिकी कारोबारी और रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अमेरिकी डॉलर के भविष्य को लेकर चेतावनी दी है, उन्होंने अपनी चिंताओं को सीधे ईरान से जुड़े तनाव और ग्लोबल तेल व्यापार के बदलते स्ट्रक्चर से जोड़ा है।

X (Twitter) पर पोस्ट करके उन्होंने चेतावनी दी कि मिडिल ईस्ट में चल रहा संकट “युद्ध से भी बदतर” कुछ शुरू कर सकता है, यानी US डॉलर का दबदबा धीरे-धीरे कमजोर हो सकता है।

कियोसाकी ने लिखा, WORSE THAN WAR in IRAN… ‘Death of the US Dollar?’, उन्होंने उन रिपोर्ट्स का हवाला दिया, जिनमें कहा गया कि ईरान तेल पेमेंट के लिए डॉलर के बजाय चीनी युआन को तेजी से स्वीकार कर रहा है।

उनके अनुसार, यह डेवलपमेंट सिर्फ जियोपॉलिटिक्स या प्रतिबंधों के बारे में नहीं है। यह उस फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती दिखाता है जिसने दशकों से अमेरिकी आर्थिक ताकत को सपोर्ट किया है।

WORSE THAN WAR in IRAN



Death of the US Dollar?



Iran began accepting payment for oil in Chinese Yuan. What does that mean to you and your future and the future of the US dollar?



I strongly encourage you to invest about and hour in your financial education.



I strongly… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 24, 2026

पेट्रोडॉलर सिस्टम दबाव में

कियोसाकी ने लोगों से अरबपति निवेशक रे डालियो की बात सुनने की अपील की, जिन्होंने हाल ही में “ईरान ने पेट्रोडॉलर को खत्म कर दिया” टाइटल वाले पॉडकास्ट में इस मुद्दे पर बात की थी।

डालियो ने बताया कि “पेट्रोडॉलर” सिस्टम (जिसमें दुनिया भर में तेल का कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है) ने लंबे समय से डॉलर की मजबूती और रिजर्व करेंसी स्टेटस को बनाए रखने में मदद की है।

यह व्यवस्था (जो ऐतिहासिक रूप से वाशिंगटन और सऊदी अरब के बीच समझौतों से जुड़ी थी) डॉलर की लगातार ग्लोबल डिमांड सुनिश्चित करती थी क्योंकि देशों को तेल खरीदने के लिए करेंसी की जरुरत होती थी। लेकिन डालियो का मानना ​​है कि दरारें दिखने लगी हैं।

जैसे-जैसे ईरान और चीन जैसे देश तेल के व्यापार के लिए युआन-आधारित सेटलमेंट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यह धीरे-धीरे ग्लोबल कॉमर्स में डॉलर पर निर्भरता कम कर सकता है।

इससे बदले में, अमेरिका का फाइनेंशियल लेवरेज कमजोर हो सकता है। उन्होंने लिखा, “यह दुनिया के फाइनेंशियल इतिहास की सबसे बड़ी खबर है और रे डालियो के अलावा कोई भी इसे समझा नहीं रहा है।”

रे डालियो को क्यों लगता है कि दांव तेल से ज्यादा बड़े हैं

डालियो ने यह भी चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट में मौजूदा संघर्ष अमेरिकी ग्लोबल प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बन सकता है। X पर पहले एक पोस्ट में इस साल, हेज फंड अरबपति ने कहा कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स होर्मुज संकट को “मजबूती से” हल करने में नाकाम रहता है, तो इससे न सिर्फ अमेरिकी पावर में बल्कि डॉलर में भी दुनिया का भरोसा कम होने लगेगा।

डालियो ने लिखा, ‘जब दुनिया की सबसे बड़ी पावर जिसके पास दुनिया की रिजर्व करेंसी है, वह फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फैली हुई है, तो सहयोगियों और क्रेडिटर्स का भरोसा खोने से सावधान रहें।’

उन्होंने आगे कहा कि इतिहास में ऐसे समय में अक्सर देश डेट एसेट्स बेचते हैं, करेंसी कमजोर होती हैं और सोने जैसे हार्ड एसेट्स की ओर शिफ्ट होते हैं।

डालियो ने मौजूदा तनावों की तुलना उन ऐतिहासिक पलों से की जब बड़ी ताकतों का एक ही समय में आर्थिक और मिलिट्री तौर पर टेस्ट हुआ था। उनके अनुसार, ट्रेड रूट्स और एनर्जी सप्लाई चेन पर कंट्रोल ने अक्सर यह तय किया है कि साम्राज्य हावी रहेंगे या कमज़ोर होने लगेंगे।

बढ़ता कर्ज और बॉन्ड मार्केट का तनाव

डॉलर के भविष्य को लेकर बहस ऐसे समय में तेज हुई है, जब अमेरिका के बढ़ते कर्ज को लेकर पहले से चिंता बनी हुई है। हाल के महीनों में लंबी अवधि वाले अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड तेजी से बढ़ी है और 30 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 5% के पार पहुंच गई, जो 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी से पहले के दौर के बाद सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। यह चेतावनी रॉबर्ट कियोसाकी की पिछले एक दशक की निवेश सोच से मेल खाती है। ‘रिच डैड पुअर डैड’ के लेखक लगातार लोगों को नकद बचत से हटकर सोना, चांदी और अन्य “रियल एसेट्स” में निवेश की सलाह देते रहे हैं।

सोने और चांदी के साथ, कियोसाकी ने महंगाई, करेंसी डीवैल्यूएशन और फाइनेंशियल अस्थिरता से बचाव के लिए बिटकॉइन का भी तेजी से समर्थन किया है। उनका तर्क है कि जब दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बढ़ोतरी पर फोकस कर रहा है, तो अंदर ही अंदर एक बड़ा फाइनेंशियल बदलाव हो रहा है।

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आयकरदाताओं के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (AY 2026-27) यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। विभाग ने ITR-1 से ITR-4 फॉर्म 30 मार्च को जारी किया था, जबकि ITR-2, ITR-3, ITR-5, ITR-6, ITR-7 और अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-U फॉर्म 12 मई को नोटिफाई किए गए।

अब रिटर्न फाइलिंग सीजन शुरू हो चुका है और ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों को उनका Form-16 भी मिलना शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि त्रुटियों से बचने के लिए अंतिम समय में फॉर्म भरने से बचें। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[ डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल का कंटेंट एक वायरल सोशल मीडिया डिस्कशन पर आधारित है और इसका मकसद सिर्फ जानकारी है। बताए गए फाइनेंशियल आंकड़े को इंडिपेंडेंटली वेरिफाई नहीं किया गया है। यह कहानी फाइनेंशियल सलाह या किसी खास इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का समर्थन नहीं है। पढ़ने वालों को सलाह दी जाती है कि फाइनेंशियल फैसले लेने से पहले SEBI-रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें। ]