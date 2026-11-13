भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement) को लेकर बातचीत जारी है। इस बीच अमेरिकी वार्ताकारों ने भारत को भरोसा दिया है कि समझौते के तहत उसे अपने प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले तुलनात्मक बढ़त (Comparative Advantage) मिलेगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक, समझौते के कानूनी मसौदे में ऐसे प्रावधान भी शामिल किए जाएंगे, जिससे डील पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका अपनी प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट से आगे बढ़कर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगा सकेगा।

सरकारी अधिकारी ने बताया कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के पहले चरण की बातचीत को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। इस पहले चरण में सेवाओं (Services) से जुड़े क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाएगा। दोनों देशों के वार्ताकार लगातार बातचीत कर रहे हैं, ताकि समझौते को जल्द अंतिम रूप दिया जा सके।

नवंबर में हुई बातचीत में कई मुद्दों पर बनी सहमति

अधिकारी के अनुसार, नवंबर के पहले सप्ताह में अमेरिकी वार्ताकारों ने भारत का दौरा किया था और दो दिनों तक बातचीत की थी। इस दौरान सीमा शुल्क (Customs) और व्यापार सुविधा (Trade Facilitation) से जुड़े अध्याय के कई हिस्सों पर सहमति बनी। अमेरिकी पक्ष ने भारत को आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित समझौते से उसे अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले फायदा मिलेगा।

अधिकारी ने कहा, “अमेरिकी वार्ताकार नवंबर के पहले सप्ताह में दो दिनों के लिए भारत आए थे। व्यापार समझौते में सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा से जुड़ा एक अध्याय है। इसके कई हिस्सों पर सहमति बन चुकी है। अमेरिकी पक्ष ने हमें भरोसा दिया है कि हमें अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले तुलनात्मक बढ़त मिलेगी। हालांकि, यह देखना होगा कि उनकी टैरिफ व्यवस्था किस तरह सामने आती है।”

भविष्य में अतिरिक्त टैरिफ लगा तो भारत के पास भी होगा विकल्प

अमेरिका की ओर से भविष्य में अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने की आशंका को लेकर भी भारतीय पक्ष ने अपना रुख साफ किया है। सरकारी अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिका भविष्य में तय कमिटमेंट्स से आगे बढ़कर कोई टैरिफ लगाता है, तो भारत को भी व्यापार समझौते के तहत दी गई रियायतों में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

इसका मतलब है कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों से अलग जाकर भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाता है, तो भारत भी उसे दी गई व्यापारिक रियायतों में बदलाव कर सकता है। ऐसे प्रावधानों को समझौते के कानूनी मसौदे में शामिल करने की बात कही जा रही है।

टैरिफ को लेकर अभी बनी हुई है अनिश्चितता

अमेरिका की अंतिम टैरिफ व्यवस्था को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि अमेरिका का व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) औद्योगिक जरूरत से अधिक उत्पादन (Industrial Overcapacity) को लेकर अपनी दूसरी सेक्शन 301 जांच के निष्कर्ष जारी करेगा। इसके बाद टैरिफ से जुड़ी तस्वीर साफ हो सकती है।

औद्योगिक जरूरत से अधिक उत्पादन का मतलब है कि किसी देश या उद्योग की उत्पादन क्षमता बाजार में मौजूद मांग से ज्यादा हो जाती है। अमेरिका इस मुद्दे की जांच कर रहा है और इसके आधार पर अलग-अलग देशों से होने वाले आयात पर शुल्क लगाने से जुड़े फैसले ले सकता है।

भारत को इस जांच में अनुकूल रुख की उम्मीद है। भारत उन 14 देशों में शामिल है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोपीय संघ भी शामिल हैं। इन देशों ने माना है कि किसी भी देश में जरूरत से ज्यादा उत्पादन और उत्पादन क्षमता वैश्विक व्यापार के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। साथ ही, इन देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर भी सहमति जताई है।

भारत पर पहले भी लगाया जा चुका है 10 फीसदी टैरिफ

अमेरिका ने जून में भारत पर 10 फीसदी टैरिफ लगाया था। यह मार्च में प्रस्तावित 12.5 फीसदी की दर से कम था। यह फैसला विदेशों से जबरन मजदूरी (Forced Labour) के जरिए तैयार किए गए सामान के आयात से जुड़े मामले की जांच के बाद आया था। उस समय विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने जबरन मजदूरी से तैयार सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।

अब अमेरिका में 3 नवंबर को हुए मिडटर्म चुनाव खत्म हो चुके हैं। इन चुनावों में टैरिफ, महंगाई और अर्थव्यवस्था प्रमुख मुद्दे रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय जल्द ही औद्योगिक जरूरत से अधिक उत्पादन को लेकर अपनी जांच के निष्कर्ष जारी कर सकता है। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से 2025 की शुरुआत से तैयार की जा रही टैरिफ व्यवस्था फिर चर्चा में आ सकती है।

गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद कई व्यापार समझौतों का कानूनी आधार प्रभावित हुआ। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच होने वाले नए समझौते में टैरिफ से जुड़े प्रावधान काफी अहम माने जा रहे हैं।

डेयरी और जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पादों पर भारत का सख्त रुख

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिन पर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। इनमें डेयरी उत्पाद और जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) खाद्य पदार्थ प्रमुख हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में अमेरिकी जीएम उत्पादों के निर्यात का रास्ता खोले। इसके अलावा, वह भारतीय डेयरी उत्पादों के आयात संबंधी नियमों को नॉन-टैरिफ बैरियर मानता है।

हालांकि, भारत ने इन मुद्दों पर अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 3 नवंबर को कहा था कि भारत जीएम उत्पादों और ऐसे डेयरी उत्पादों के आयात की अनुमति नहीं देगा, जिनके उत्पादन में बछड़े के मांस से बने तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है।

किरोड़ीमल कॉलेज में छात्रों से बातचीत के दौरान गोयल ने कहा था कि भारत ने आज तक किसी भी देश के लिए अपना डेयरी क्षेत्र नहीं खोला है और आगे भी इस मामले में बेहद सावधानी बरतेगा। उन्होंने कहा कि भारत जीएम उत्पादों को अपने बाजार में आने की अनुमति नहीं देगा। इसके अलावा, दूसरे देशों में डेयरी उत्पाद बनाने के लिए बछड़े के मांस या रेनेट (Rennet) का इस्तेमाल किया जाता है। भारत अपनी धार्मिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ऐसे उत्पादों के आयात की अनुमति नहीं देगा। इसके लिए सख्त सर्टिफिकेशन जरूरी होगा।

अमेरिका ने भारतीय डेयरी नियमों पर उठाए थे सवाल

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने मार्च 2025 में जारी अपनी गैर-टैरिफ बाधाओं से जुड़ी रिपोर्ट में भारत के डेयरी आयात नियमों को काफी सख्त बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत चाहता है कि खाद्य पदार्थों के लिए इस्तेमाल होने वाले डेयरी उत्पाद ऐसे पशुओं से प्राप्त हों, जिन्हें जानवरों के आंतरिक अंगों, खून से बने भोजन या जुगाली करने वाले पशुओं और सूअरों के टिश्यू से तैयार चारा न खिलाया गया हो।

भारत निर्यात करने वाले देशों से इस बात का सर्टिफिकेट भी मांगता है कि उनके डेयरी उत्पाद इन शर्तों को पूरा करते हैं। हालांकि, अमेरिकी रिपोर्ट में इन नियमों के पीछे पशु या मानव स्वास्थ्य से जुड़ा कोई स्पष्ट आधार नहीं बताया गया था।

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