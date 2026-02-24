भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसकी धड़कन यूपीआई बन चुका है। वित्त मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, आज देश में होने वाले कुल भुगतानों में 57% हिस्सा यूपीआई का है। वहीं ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन की रिपोर्ट बताती है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन की संख्या के लिहाज से यूपीआई करीब 90% और वैल्यू के हिसाब से 70% से ज्यादा हिस्सेदारी रखता है।

लेकिन इस डिजिटल क्रांति के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब ज्यादातर यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शून्य है यानी दुकानदार से कोई फीस नहीं ली जाती, तो फिर पेमेंट ऐप और प्लेटफॉर्म कमाई कैसे कर रहे हैं?

पेमेंट प्लेटफॉर्म को कहां से मिल रही है फंडिंग?

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कैशलेस पेमेंट अब भारत में प्राइवेट फाइनल कंजम्प्शन खर्च का लगभग 50% है। लेकिन जब आप UPI ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो कोई फीस नहीं देनी पड़ती। 2020 से UPI ट्रांजैक्शन पर जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) है।

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि पीयर-टू-पीयर (P2P) UPI पेमेंट वॉल्यूम का एक बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन नेट रेवेन्यू पूल में 10% से भी कम हिस्सा देते हैं।

इन ट्रांजैक्शन से आम तौर पर बैंकों और ऐप प्रोवाइडर्स के बीच शेयर की जाने वाली एक छोटी फिक्स्ड फीस बनती है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू का लगभग 0.3–0.4 बेसिस पॉइंट्स का टेक रेट होता है।

15,000 करोड़ रुपये का नेट रेवेन्यू पूल

बर्नस्टीन के अनुसार, पेटीएम और फोनपे जैसे प्लेटफॉर्म के लिए मोनेटाइजेशन “हाल के वर्षों में काफी बेहतर हुआ है।” यह FY25 में लगभग 15,000 करोड़ रुपये के अनुमानित नेट रेवेन्यू पूल में दिखता है, जो लगभग 250,000 करोड़ रुपये के ग्रॉस रेवेन्यू पूल में बदलता है।

250,000 करोड़ रुपये का ग्रॉस आंकड़ा पेमेंट से कमाया गया कुल पैसा है। टेक्नोलॉजी और बैंकिंग फीस जैसे ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग की लागत घटाने के बाद, लगभग 15,000 करोड़ रुपये का नेट रेवेन्यू बचता है। दूसरे शब्दों में, बिना लेंडिंग या फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के भी अकेले पेमेंट ही अच्छा-खासा स्केल बना रहे हैं।

मर्चेंट साइड से आता है 75% रेवेन्यू

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, रिपोर्ट से सबसे बड़ी बात यह है कि मोनेटाइजेशन मर्चेंट साइड पर ही केंद्रित है। हालांकि अधिकतर वॉल्यूम कंज्यूमर ट्रांजैक्शन का होता है, लेकिन मर्चेंट पेमेंट नेट रेवेन्यू पूल का लगभग 75% हिस्सा होते हैं। कंज्यूमर-टू-मर्चेंट (P2M) पेमेंट में मर्चेंट-एक्विरिंग साइड पर होना, कंज्यूमर साइड पर होने से कहीं अधिक फायदेमंद है।

कई सेगमेंट मोनेटाइजेशन में इस सुधार को आगे बढ़ा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग एक अहम हिस्सा बना हुआ है। हाल के वर्षों में क्रेडिट कार्ड पर खर्च सालाना 20% से ज्यादा बढ़ा है और आम तौर पर स्टैंडर्ड यूपीआई डेबिट ट्रांजैक्शन की तुलना में इस पर ज्यादा फीस लगती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस वजह से, जब कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो प्लेटफॉर्म हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा कमाते हैं।

बिल पेमेंट रेवेन्यू का एक और जरूरी जरिया है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) ने FY25 में 10 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा प्रोसेस किए, जिसमें ट्रांजैक्शन वॉल्यूम साल-दर-साल लगभग 80% बढ़ा है। रेगुलर UPI ट्रांसफर के उलट, बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म को ज्यादा फीस चार्ज करने की इजाजत देते हैं, जिससे अक्सर इन ट्रांज़ैक्शन पर 8–10 बेसिस पॉइंट की कमाई होती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, POS मशीन और साउंडबॉक्स जैसे पेमेंट डिवाइस ने भी आय का एक रेगुलर जरिया जोड़ा है। ये डिवाइस सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरह ही मर्चेंट्स से रेंटल इनकम जेनरेट करते हैं। FY25 में डिवाइस रेंटल ने कुल रेवेन्यू पूल में लगभग 2000 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

बर्नस्टीन का अनुमान है कि ब्लेंडेड नेट पेमेंट मार्जिन ट्रांजैक्शन वैल्यू का लगभग 5–6 बेसिस पॉइंट है। मर्चेंट पेमेंट पर ज्यादा फोकस करने वाले प्लेटफॉर्म आमतौर पर 8–15 बेसिस पॉइंट कमाते हैं। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि मजबूत मर्चेंट मिक्स वाले प्लेटफॉर्म अपने साथियों की तुलना में कम ट्रांजैक्शन वैल्यू प्रोसेस करने के बावजूद ज्यादा रेवेन्यू क्यों जेनरेट कर सकते हैं।

क्रेडिट मिक्स मार्जिन को और बढ़ा सकता है

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, बर्नस्टीन को उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में नेट रेवेन्यू पूल सालाना लगभग 20% की दर से बढ़ेगा, जो FY30 तक लगभग 38500 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा, और ग्रॉस रेवेन्यू लगभग Rs 65,000 करोड़ होगा। कैशलेस पेमेंट वॉल्यूम के भी इसी रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है।

मार्जिन बढ़ाने का एक मुख्य जरिया क्रेडिट-बेस्ड पेमेंट का ज्यादा हिस्सा है। अभी, क्रेडिट-बेस्ड पेमेंट, कैशलेस पेमेंट वैल्यू का लगभग 20% है। बर्नस्टीन को उम्मीद है कि FY30 तक यह कम से कम 25% तक बढ़ जाएगा। क्रेडिट शेयर में 5 परसेंट की बढ़ोतरी से इंडस्ट्री पेमेंट मार्जिन लगभग 0.7 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है।

UPI पर RuPay क्रेडिट कार्ड की तेजी से बढ़ोतरी, जिसका अब कुल क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम का लगभग 40% और वैल्यू के हिसाब से लगभग 8% हिस्सा होने का अनुमान है, रिपोर्ट में कहा गया है कि UPI रेल के ऊपर मोनेटाइजेशन लेयर कैसे बनाई जा रही हैं।

पेमेंट से आगे: क्रेडिट की ऑप्शनैलिटी

15,000 करोड़ रुपये के नेट पूल के साथ भी, प्रति यूजर पेमेंट मोनेटाइज़ेशन मामूली बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेमेंट प्लेटफॉर्म सालाना प्रति कस्टमर 300 रुपये से कम कमाते हैं और प्रति कस्टमर प्रॉफिट 150 रुपये से भी कम है। इसकी तुलना में SBI कार्ड्स प्रति एक्टिव कार्ड टैक्स से पहले लगभग 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमाता है।

यहां भी पढ़ें: अनिल अंबानी को बड़ा झटका: बैंक खातों को ‘फ्रॉड’ घोषित करने पर रोक का आदेश रद्द, जानें क्या है मामला