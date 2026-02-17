UPI Growth and Digital Transactions in India : भारत में पेमेंट करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। नकद लेन-देन की जगह अब मोबाइल और क्यूआर कोड ने ले ली है। वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 से 2025 के बीच देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन करीब 11 गुना बढ़े हैं। इतना ही नहीं, UPI अब लोगों के बीच पेमेंट का सबसे पसंदीदा तरीका बन चुका है और उसने कैश को काफी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट ने देश के 15 राज्यों में किए गए सर्वे के आधार पर डिजिटल पेमेंट से जुड़े कई अहम ट्रेंड की जानकारी दी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट की 5 बड़ी बातें।

1. UPI बना पेमेंट का सबसे पसंदीदा तरीका

रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में शामिल लोगों में से 57 प्रतिशत ने UPI को पेमेंट का मुख्य तरीका बताया, जबकि मुख्य रूप से कैश का इस्तेमाल करने वालों का आंकड़ा 38 प्रतिशत रह गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है UPI पेमेंट की आसान प्रॉसेस और तुरंत पैसे ट्रांसफर होने की सुविधा। फोन से सीधे भुगतान करने की आदत ने लोगों को दुकानों, सब्जी मंडी और ऑनलाइन खरीदारी में कैश से दूर कर दिया है।

2. युवाओं में सबसे तेज बदलाव

डिजिटल पेमेंट अपनाने में 18 से 25 साल के युवा सबसे आगे हैं। उम्र के इस दायरे में आने वाले 66 प्रतिशत लोग UPI का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि 65 प्रतिशत UPI यूजर हर रोज कई बार डिजिटल पेमेंट करते हैं। यानी चाय से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक, हर छोटे-बड़े खर्च में मोबाइल से भुगतान करना अब आम बात है।

3. कैश और ATM पर निर्भरता घटी

UPI और RuPay कार्ड का इस्तेमाल करने से 90 प्रतिशत यूजर्स का डिजिटल पेमेंट पर भरोसा बढ़ा है। इसका असर यह हुआ है कि अब कैश का इस्तेमाल करने और ATM से पैसे निकालने की जरूरत कम होती जा रही है। 52 प्रतिशत लोगों ने बताया कि कैशबैक और इंसेंटिव जैसी योजनाओं ने उन्हें डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए प्रेरित किया है। वहीं 74 प्रतिशत यूजर्स ने स्पीड यानी तेजी को इसका सबसे बड़ा फायदा बताया।

4. छोटे व्यापारियों को सीधा फायदा

वित्त मंत्रालय की इस रिपोर्ट से देश के छोटे दुकानदारों की राय भी सामने आई है। सर्वे में शामिल 94 प्रतिशत छोटे व्यापारियों ने कहा कि वे अब UPI पेमेंट को स्वीकार करते हैं। इनमें 72 प्रतिशत व्यापारी डिजिटल पेमेंट से संतुष्ट हैं, क्योंकि इससे हिसाब-किताब आसान हुआ है और लेन-देन तेज हुआ है। करीब 57 प्रतिशत व्यापारियों ने माना कि डिजिटल पेमेंट अपनाने के बाद उनकी बिक्री बढ़ी है।

5. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

डिजिटल पेमेंट बढ़ने के साथ उसका ढांचा भी मजबूत हुआ है। UPI क्यूआर कोड की संख्या 9.3 करोड़ से बढ़कर करीब 65.8 करोड़ तक पहुंच गई है। UPI प्लेटफॉर्म से जुड़े बैंकों की संख्या मार्च 2021 में 216 थी, जो मार्च 2025 तक 661 हो गई। थर्ड पार्टी ऐप्स भी 16 से बढ़कर 38 हो गए हैं। सरकार ने इस पूरे सिस्टम को मजबूत करने के लिए बजट में कुल 8,276 करोड़ रुपये का एलोकेशन भी किया, जिससे बैंकों और पेमेंट सिस्टम कंपनियों को छोटे लेन-देन बढ़ाने में मदद मिली है।

क्या है आगे की राह

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जहां UPI ने बड़ी सफलता हासिल की है, वहीं RuPay डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को खासतौर पर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए व्यापारियों को जोड़ने, UPI Lite जैसे ऑप्शन्स को बढ़ावा देने और डिजिटल लिटरेसी पर जोर देने की सलाह दी गई है। साथ ही धोखाधड़ी से बचाव और नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधारने पर फोकस करने को भी जरूरी बताया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक भारत तेजी से कैशलेस इकॉनमी की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट न सिर्फ लेन-देन को आसान बना रहा है, बल्कि कारोबार में पारदर्शिता और लोगों की भागीदारी भी बढ़ा रहा है। आने वाले समय में यह बदलाव और गहरा हो सकता है। वित्त मंत्रालय ने यह रिपोर्ट “सोशियो इकनॉमिक इंपैक्ट एनालिसिस ऑफ द इन्सेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रूपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन्स” (Socio-Economic Impact Analysis of the Incentive Scheme for Promotion of RuPay Debit Card and low-value BHIM-UPI (Person-to-Merchant) transactions) के नाम से जारी की है।