Upcoming IPO: आईपीओ में निवेश करने वाले लोगों के लिए यह खबर काम की हो सकती है। 16 नवंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में तीन नए आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इसमें क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और वाटराना रेंटल्स पब्लिक इश्यू शामिल हैं।

नए आ रहे इन तीन में से दो मेनबोर्ड और एक एसएमई आईपीओ हैं। इसके अलावा अगले सप्ताह शेयर बाजार में कोई नई लिस्टिंग भी नहीं है। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं…

क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन आईपीओ (Crystal Crop Protection IPO)

क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का आईपीओ 18 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। निवेशकों के पास इस 455.49 करोड़ रुपये के इश्यू में 20 नवंबर तक पैसे लगाने का मौका रहेगा। इश्यू में 100.71 करोड़ रुपये के 37.03 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) रहेगा। साथ ही 354.77 करोड़ रुपये के 1.31 करोड़ नए शेयर जारी होंगे।

इसका प्राइस बैंड 259-272 रुपये प्रति शेयर और लॉट साइज 55 शेयर का है। वहीं, इसका अलॉटमेंट 23 नवंबर को फाइनल हो सकता है, जबकि इसकी लिस्टिंग 26 नवंबर को NSE और BSE पर हो सकती है।

महानदी कोलफील्ड्स आईपीओ (Mahanadi Coalfields IPO)

महानदी कोलफील्ड्स आईपीओ में नए शेयर जारी नहीं होंगे। इस पब्लिक इश्यू में 66.18 करोड़ शेयरों का सिर्फ ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) रहेगा। सरकारी कंपनी कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का इश्यू 19 नवंबर को ओपन होगा। इसमें 23 नवंबर तक निवेश किया जा सकेगा।

इस इश्यू के लिए प्राइस बैंड और लॉट साइज अभी तय नहीं हुआ है। साथ ही IPO का साइज भी अभी निश्चित नहीं है। इश्यू क्लोज होने के बाद अलॉटमेंट 25 नवंबर को फाइनल हो सकता है। वहीं, शेयर NSE और BSE पर 27 नवंबर को लिस्ट हो सकते हैं।

वाटराना रेंटल्स आईपीओ (Watrana Rentals IPO)

वाटराना रेंटल्स 120.10 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। वाटराना रेंटल्स का पब्लिक इश्यू 19 नवंबर को खुलेगा। वही, ये इश्यू 23 नवंबर को बंद होगा। इसमें सिर्फ 49.02 लाख नए शेयर जारी होंगे। इसका प्राइस बैंड 232-245 रुपये प्रति शेयर और लॉट साइज 600 शेयर है।

इसका अलॉटमेंट 25 नवंबर को फाइनल होने की उम्मीद है। कंपनी के शेयर 27 नवंबर को NSE SME पर शुरुआत कर सकते हैं। ये एसएमई सेगमेंट का इश्यू है।

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भारत की टेक इंडस्ट्री ने देश को कई ऐसे अरबपति दिए हैं, जिन्होंने Software Services और Internet बिजनेस के दम पर अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। Forbes की 23 सितंबर 2026 को अपडेट की गई रियल-टाइम अरबपतियों की लिस्ट में कई भारतीय टेक दिग्गज शामिल हैं। इनमें शिव नादर, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी के नाम शामिल हैं। आइए जानते हैं…

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