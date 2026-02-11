UP Budget 2026 FM Suresh Khanna Speech: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुधवार (11 फरवरी 2026) को अपने कार्यकाल का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया है। बजट पेश होने से पहले ही वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने साफ किया कि यह बजट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि 2027 के चुनाव से पहले विकास के बड़े लक्ष्य को सामने रखेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और सिंचाई योजनाओं के विस्तार पर बड़े स्तर पर निवेश करने की योजना है।

सरकार ने इसमें किसानों और मजदूर वर्ग के हितों को प्राथमिकता देते हुए कई विशेष प्रावधान शामिल किए हैं। बजट से पहले मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष दिशाहीन हो चुका है और सरकार की उपलब्धियों से परेशान है। उन्होंने यह भी कहा कि दावोस में आयोजित आर्थिक मंच पर दुनिया के 60 देशों के नेताओं के बीच उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और निवेश के बेहतर माहौल की चर्चा होना इस बात का प्रमाण है कि ‘ब्रांड यूपी’ अब वैश्विक पहचान बना चुका है।

17:21 (IST) 11 Feb 2026
डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) या अन्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना के लिए भी बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है।

15:52 (IST) 11 Feb 2026

धर्मार्थ कार्य, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने पर योगी सरकार का विशेष जोर

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बुधवार को विधानसभा में पेश किये गये वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में धर्मार्थ कार्य, संस्कृति और पर्यटन विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। वित्‍त मंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र, मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा स्थलों को विकसित किये जाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था प्रस्तावित है। खन्‍ना ने बताया कि जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं पुननिर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था प्रस्तावित है।

15:24 (IST) 11 Feb 2026

पंचायती राज की योजनाएं

बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जिसमें इस वर्ष संभावित पंचायत चुनाव को ध्‍यान में रखते हुए पंचायती राज की योजनाओं के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक धनराशि प्रस्तावित की गई है।

15:05 (IST) 11 Feb 2026

यूपी में 1.5 लाख सरकारी नौकरियों को मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपने बजट भाषण में इस साल होने वाली भर्तियों से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां साझा की। वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल प्रदेश में कुल डेढ़ लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। यहां पढ़ें पूरी खबर...

14:51 (IST) 11 Feb 2026

वित्तीय वर्ष 2026–27 में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार हेतु महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान

13:58 (IST) 11 Feb 2026

UP Budget 2026 LIVE: युवाओं को छोटे उद्योगों के लिए ब्याज मुक्त लोन

छोटे उद्योगों के लिए युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था रखी गई है।

13:26 (IST) 11 Feb 2026

UP Budget 2026 LIVE: औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए कितना प्रस्ताव?

औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण और नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए 5,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

13:15 (IST) 11 Feb 2026

कैशलेस चिकित्‍सा सुविधा

परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों और संविदा कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए नई योजना के लिए 358 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

13:14 (IST) 11 Feb 2026

12:37 (IST) 11 Feb 2026

चिकित्सकीय शिक्षा

उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय शिक्षा के लिए 14997 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

12:20 (IST) 11 Feb 2026
लड़कियों की शादी में 1 लाख की सहायता

सरकार लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपये की सहायता देगी।

11:45 (IST) 11 Feb 2026

स्थापित किए जाएंगे कौशल विकास और जॉब प्लेसमेंट केंद्र

पीपी मॉडल के तहत अलग-अलग जिलों में कौशल विकास और जॉब प्लेसमेंट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनके लिए अलग से कौशल विकास केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

11:34 (IST) 11 Feb 2026

केंद्र से यूपी को क्या मिला?

  • केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को दो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा गया है।
  • बजट में यूपी के पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों सारनाथ और हस्तिनापुर के विकास की योजना भी शामिल की गई है।
  • हर जिला अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की स्थापना।
  • प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल और 10 हजार टूरिस्ट गाइडों के कौशल विकास का प्रावधान, डायबिटीज और कैंसर की दवाओं के दाम कम करने की घोषणा भी की है।
    • 11:30 (IST) 11 Feb 2026

    एआई मिशन

    एआई मिशन के लिए 225 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

    11:27 (IST) 11 Feb 2026

    सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

    सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए 3822 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

    11:25 (IST) 11 Feb 2026

    10 लाख नौकरियां सृजित करने की क्षमता

    राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में चौथे वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है।

    इनमें से चार परियोजनाओं के लिए आधारशिला समारोह आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 15 लाख करोड़ रुपये का निवेश शामिल है और जिनकी कुल 16,000 से अधिक परियोजनाएं हैं।

    11:19 (IST) 11 Feb 2026

    उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में राज्य का बजट 2026-27 पेश किया

    11:15 (IST) 11 Feb 2026

    UP Budget 2026 LIVE: रिकॉर्ड गन्‍ना भुगतान

    वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने कहा कि यूपी कृषि उत्‍पादन में नंबर वन है। युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देंगे। यूपी में एग्री एक्‍सपोर्ट हब बनाए जाएंगे।

    11:13 (IST) 11 Feb 2026

    बेरोजगारी की दर 2.24 प्रतिशत रह गयी है

    वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, "वर्ष 2025-2026 में प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख रूपये होने का अनुमान है. प्रदेश में हम करीब 06 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुये हैं. बेरोजगारी की दर 2.24% रह गयी है."

    11:05 (IST) 11 Feb 2026

    बजट भाषण शुरू

    वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रहे है।

    10:53 (IST) 11 Feb 2026

    कुछ ही देर में पेश होगा बजट

    यूपी विधानसभा में बजट 2026 सुबह 11.00 बजे पेश किया जाना है।

    10:09 (IST) 11 Feb 2026

    9 से 9.5 लाख करोड़ के बीच का बजट पेश कर सकती है योगी सरकार

    आज होने वाले यूपी के बजट में आने वाले चुनाव के मद्देनजर कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। सरकार 9 से 9.5 लाख करोड़ के बीच का बजट पेश कर सकती है। इस बजट में रोजगार, इन्फ्रा, निवेश और कल्याणकारी योजनाओं में सबसे ज्यादा पैसे का आवंटन होगा।

    10:05 (IST) 11 Feb 2026

    UP Budget 2026 LIVE: बजट पर सीएम योगी

    सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी बजट 2026-27 विकास का 'दशकीय वसीयतनामा' है।

    10:03 (IST) 11 Feb 2026

    आज आएगा यूपी का सबसे बड़ा बजट

    उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुधवार (11 फरवरी 2026) को अपने कार्यकाल का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट पेश करने जा रही है।