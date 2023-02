Live

Budget 2023 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी बजट, मोदी सरकार कर सकती है बड़े ऐलान

Union Budget 2023, FM Nirmala Sitharaman Budget Speech Live Updates in Hindi : लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यह मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। सरकार इसमें कई बड़े ऐलान कर सकती है।

Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पांचवा बजट (File Photo- Express/Anil Sharma)

Go to Live Updates Union Budget 2023 India Live Updates: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज साल 2023-2024 के लिए बजट पेश करेंगी। यह निर्मला सीतारमण का पांचवा बजट है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। पिछले दो सालों की तरह इस साल भी यूनियन बजट पेपरलैस होगा। मंगलवार को बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूरी दुनिया की नजर भारतीय बजट पर है। उन्होंने कहा था, “आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की तरफ ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का ध्यान है। विश्व की डांवाडोल आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करेगा।” Live Updates Budget 2023 Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पांचवा बजट, जानिए पल-पल के अपडेट्स 06:34 (IST) 1 Feb 2023 Budget 2023 Live: किन क्षेत्रों पर होगा वित्त मंत्री का फोकस? Budget 2023 Live: एक्सपर्ट्स की मानें तो बजट 2023 में सरकार सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और राजमार्गों में और निवेश पर ध्यान देगी। रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए फोकस का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र affordable housing है। घरों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार किफायती आवास परियोजनाओं के लिए नई पहल और धन की घोषणा करेगी ताकि उन्हें आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। 06:30 (IST) 1 Feb 2023 Budget 2023 Live: 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री Budget 2023 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। बजट में टैक्स संबंधित घोषणाएं आम तौर पर बजट भाषण के अंत में की जाती हैं। टैक्स संबंधित घोषणाएं जानने के लिए आपको करीब 11.30 बजे तक का इंतजार करना होगा। 05:39 (IST) 1 Feb 2023 Budget 2023: होम लोन रेट घटाने की मांग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लोग कई उम्मीदे लगाए हुए हैं। अरिहंत इन्फ्रास्ट्रक्चर्स के सीएमडी अशोक छाजेर ने कहा कि सरकार को होम लोन रेट घटाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब होम लोन हाउसिंग सेगमेंट की कैप 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 60-75 लाख कर देनी चाहिए। 05:36 (IST) 1 Feb 2023 Budget 2023 Live: पेपरलैस होगा बजट पिछले दो बजट की तरह यह यूनियन बजट भी पेपरलैस होगा। 05:34 (IST) 1 Feb 2023 भूपेश बघेल बोले- जगदलपुर और सरगुजा में चलाई जाएं ट्रेनें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनता की मांग है कि जगदलपुर और सरगुजा क्षेत्र में नई ट्रेनें चलाई जाएं। पहले रेल बजट होता था लेकिन अब ऐसी कोई घोषणा अलग से नहीं की जाती। हमने मांग की है कि GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क राज्य को दिया जाए। Budget 2023 Live Updates: अगले साल लोकसभा का चुनाव है। उससे पहले इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा है। चुनाव से पहले यह मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट है। मोदी सरकार अपने इस बजट में रेवड़ियां बाटेगी या फिर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जोखिम उठाएगी यह देखने लायक होगा। हमारे इस लाइव ब्लॉग में आप बजट 2023 से जुड़ी तमाम अपडेट्स पा सकेंगे।