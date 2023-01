Budget 2023: क्‍या म‍िड्ल क्‍लास का कर्ज चुकाएगी सरकार? इस बार नजर नहीं आता राहत नहीं देने का कोई कारण

Income Tax Relief in Union Budget 2023: सरकार का खजाना भरा है और मध्‍य वर्ग ने मुश्‍क‍िलों में भी खर्च कर अर्थव्‍यवस्‍था को रफ्तार द‍िलाई है। इसल‍िए बजट 2023 में आय कर में राहत देने में नरेंद्र मोदी सरकार और व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण को संकोच नहीं करना चाह‍िए। पढ़ें, मधुुरेंद्र स‍िन्‍हा का ब्‍लॉग।

Union Budget 2023: Income Tax और Indirect Taxes की शानदार वसूली के मद्देनजर मध्‍य वर्ग को राहत देना तो बनता है।

