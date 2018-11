आप यूनियन बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि बैंक ने कॉम्बो कार्ड लॉन्च किया है। हालांकि इस कार्ड का फायदा नए और पुराने दोनों तरह के ग्राहकों के लिए है। बैंक ने अपनी 100 वीं सालगिरह पर कॉम्बो कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड में ग्राहक को डेबिट और क्रेडिट दोनों तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इस कार्ड को रुपे नेटवर्क के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बैंक इस कॉम्बो कार्ड के साथ 24 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दे रही है। बैंक ने रूपे प्‍लेटिनम डेबिट कार्ड और रूपे सेलेक्‍ट डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं।

दोनों ही कार्ड्स का इस्तेमाल करने के लिए अलग – अलग पिन जेनरेट करने होंगे। मतलब डेबिट कार्ड के लिए पिन अलग होगा और क्रेडिट कार्ड के लिए पिन अलग होगा। अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपके पास डेबिट या क्रेडिट दोनों तरह के कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन होगा। बैंक ने इस कॉम्बो डेबिट कार्ड की लिमिट भी ज्यादा रखी है। इस कार्ड से एटीएम से 1,00,000 रुपए तक निकाले जा सकते हैं। वहीं क्रेडिट कार्ड से आप अपनी लिमिट के मुताबिक पैसे खर्च कर सकते हैं।

कॉम्बो कार्ड को भारत में पहली बार लॉन्च नहीं किया गया है। इससे पहले इंडसइंड बैंक भी कॉम्बो कार्ड लॉन्च कर चुकी है। इस डेबिट कार्ड का एक हिस्सा डेबिट कार्ड की तरह और दूसरा हिस्सा क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है। इंडसइंड बैंक ने इस कार्ड को इंडसइंड बैंक ड्यूओ कार्ड नाम दिया था।

Enjoy the best of both worlds! A single debit-credit combo card with twin facility benefits. Apply for one today! #UnionBankOfIndia #ComboCard pic.twitter.com/5PvH1fvo3i

— Union Bank of India (@UnionBankTweets) November 16, 2018