आयकर कानून को आसान और स्पष्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) लागू होने की तैयारी के बीच आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स के लिए एक नई सुविधा शुरू की है।

विभाग ने वेबसाइट पर एक नया टूल ‘Parallel Reading’ लॉन्च किया है, जिससे लोग पुराने और नए टैक्स कानून को आसानी से समझ सकेंगे।

यूजर्स इस टूल की मदद से यह देख पाएंगे कि आयकर अधिनियम, 1961 (Income-tax Act, 1961) के किसी प्रावधान को आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) में किस नए प्रावधान में बदला गया है। इसके अलावा दोनों कानूनों के सेक्शन को साइड-बाय-साइड रखकर भी तुलना की जा सकती है।

आयकर विभाग ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी

आयकर विभाग ने X (Twitter) पर लिखा, ‘आयकर अधिनियम, 2025 की ओर बढ़ना कर कानूनों को सरल और स्पष्ट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परिवर्तन के दौरान करदाताओं/हितधारकों की सुविधा के लिए, आयकर विभाग ने ‘Parallel Reading’ सुविधा शुरू की है।’

The move to the Income-tax Act, 2025 marks a significant step towards simplification and clarity in tax laws.

To facilitate taxpayers/stakeholders during this transition, the Income Tax Department has introduced a parallel reading functionality that enables users to:



▶️Map old… pic.twitter.com/Jg08oAGUin — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 23, 2026

क्यों अहम है यह बदलाव?

नया आयकर अधिनियम, 2025 टैक्स कानून को ज्यादा सरल, व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। हालांकि, दशकों पुराने कानून से नए ढांचे में बदलाव के दौरान कई बार सेक्शन नंबर और शब्दावली बदल जाती है, जिससे भ्रम की स्थिति बन सकती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने यह ‘Parallel Reading’ तैयार किया है, ताकि टैक्सपेयर्स और टैक्स एक्सपर्ट्स आसानी से पुराने और नए कानून के बीच संबंध समझ सकें।

कहां देखें ये टूल?

आयकर विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस सुविधा का डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया है, जहां जाकर यूजर्स पुराने और नए कानून की तुलना कर सकते हैं।

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नए इनकम-टैक्स नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने जा रहे हैं, जो मौजूदा इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेंगे। ड्राफ्ट इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना है। इसमें टैक्सेबल सैलरी, पर्क्स और एम्प्लॉयर बेनिफिट्स को कैलकुलेट करने के स्पष्ट नियम दिए गए हैं, जिससे टैक्सपेयर्स और अधिकारियों दोनों को सुविधा मिलेगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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