देश में बैंक डिपॉजिट, शेयर, इंश्योरेंस, ईपीएफ और म्यूचुअल फंड जैसे निवेशों में परिवारों की 2.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम बिना क्लेम के पड़ी हुई है। एक स्टडी के मुताबिक इसका बड़ा हिस्सा स्टॉक मार्केट में फंसा है, जहां करीब 89,000 करोड़ रुपये के शेयर 1,671 कंपनियों में अनक्लेम्ड हैं।

2.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के ये निवेश कोई बेकार बचत नहीं हैं जिनसे कम रिटर्न मिल रहा हो, बल्कि ये ऐसे निवेश हैं जिनमें काफी ज्यादा ग्रोथ की संभावना है, लेकिन क्लेम न होने, अकाउंट के इनएक्टिव होने या निवेशकों और उनके परिवारों में जानकारी की कमी की वजह से इन तक पहुंच नहीं हो पा रही है।

इन निवेशों की कीमत लगातार कम हो रही है; ये ऐसे सिस्टम में फंसे हैं जहां रिटर्न कम है या कुछ मामलों में, ये अपने असली मालिकों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं।

कहां पड़ा है यह पैसा?

यह स्टडी कई फाइनेंशियल एसेट्स में बिना क्लेम वाली दौलत का ब्योरा देती है, जिससे पता चलता है कि यह समस्या कितनी बड़ी हो गई है –

Unclaimed Equities | Image Source: Gemini

चुपचाप अपनी कीमत खो रहा है बेकार पड़ा पैसा?

रिपोर्ट के मुताबिक, बिना क्लेम वाले बैंक डिपॉजिट का एक बड़ा हिस्सा RBI के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) फंड में पड़ा है, जिस पर सिर्फ 3% साधारण ब्याज मिल रहा है। ऐसे समय में जब महंगाई ज्यादा है, इसका सीधा मतलब है कि पैसे की असली कीमत कम हो रही है।

स्टडी में बताया गया है कि यह फंड एक दशक में लगभग 34 गुना बढ़ गया है। 2015 में 7,875 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 97,545 करोड़ रुपये हो गया है।

89,000 करोड़ रुपये के शेयर लेकिन कोई उनका क्लेम करने वाला नहीं

बिना क्लेम वाली इक्विटी दूसरा सबसे बड़ा पूल है। 1,671 कंपनियों के लगभग 166 करोड़ शेयर, जिनकी कीमत 89,004 करोड़ रुपये है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ़ंड अथॉरिटी (IEPFA) के पास पड़े हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा टॉप कंपनियों में जमा है अकेले Reliance Industries का हिस्सा इस क़ीमत में 15% से ज्यादा है। ये कोई छोटे-मोटे, भूले-बिसरे निवेश नहीं हैं। इनमें से कई निवेश समय के साथ काफ़ी बढ़ सकते थे लेकिन क्लेम न होने की वजह से इन तक पहुँच नहीं हो पा रही है।

इंश्योरेंस और ईपीएफ

– इंश्योरेंस: मैच्योरिटी, मृत्यु या सरेंडर से मिलने वाली रकम में 20,062 करोड़ रुपये क्लेम नहीं हुए हैं।

– ईपीएफ: 31.87 लाख इनएक्टिव खातों में 10,915 करोड़ रुपये जमा हैं।

म्यूचुअल फंड, REITs, InvITs और NCDs

– FY25 में म्यूचुअल फंड में 3,452 करोड़ रुपये के डिविडेंड और रिडेम्पशन क्लेम नहीं हुए थे।

– REITs, InvITs और NCDs में ₹764 करोड़ और जुड़ गए, जो सालाना 31% से ज्यादा की दर से बढ़ रहे हैं।

डिजिटल निवेश ने पहुंच तो बढ़ाई है लेकिन इसने “भूली हुई संपत्ति” के दायरे को भी बढ़ा दिया है।

ऐसा क्यों हो रहा है?

अध्ययन के अनुसार, तीन मुख्य कारण इसके लिए ज़िम्मेदार हैं जिसमें नॉमिनेशन की खराब प्रक्रियाएं, क्लेम करने की प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता की कमी, और अलग-अलग संस्थानों में बिखरे हुए सिस्टम शामिल है।

1 Finance Magazine के एडिटर-इन-चीफ, अनिमेष हार्डिया ने कहा, “भारत की क्लेम न की गई संपत्ति की समस्या डिजिटलीकरण के साथ कम नहीं हुई है, बल्कि यह असल में नए एसेट क्लास में फैल गई है… निवेश करने का इंफ्रास्ट्रक्चर, यह सुनिश्चित करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं आगे निकल गया है कि संपत्ति उन लोगों तक पहुंचे जिनकी वह है।”

आपको क्या करना चाहिए?

– हर फाइनेंशियल एसेट में नॉमिनी जोड़ें।

– रिकॉर्ड्स को अपडेटेड और आसानी से एक्सेस होने लायक रखें।

– अपने निवेशों के बारे में परिवार के सदस्यों को जानकारी दें।

– समय-समय पर ऐसे एसेट्स की जांच करें जो इनएक्टिव हैं या जिन पर किसी ने दावा नहीं किया है।

कैसे चेक करें अनक्लेम्ड शेयर?

– सबसे पहले Investor Education and Protection Fund Authority की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

– यहां पर आपको Search Unclaimed Shares / Amount का विकल्प मिलता है।

– आपको यहां पर उस कंपनी का नाम लिखें जिसमें आपने या आपके परिवार ने निवेश किया था।

– कई कंपनियों की लिस्ट में से संबंधित नाम दिखाई देगा।

– फिर आपको अपने या परिवार के सदस्य का नाम डालकर सर्च करना है।

– अगर रिकॉर्ड मौजूद होगा तो शेयरों की जानकारी दिख जाएगी।

– आपको अगर आपके नाम शेयर दिखते हैं, तो IEPF-5 फॉर्म भरकर क्लेम किया जा सकता है।

– इसके साथ ही आपको पहचान, पैन, बैंक डिटेल और शेयर से जुड़े दस्तावेज जमा करने होते हैं।

यह भी पढ़ें: 60 नहीं 50 की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं?

अगर कोई निवेशक 60 साल की बजाय 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता है, तो उसके लिए केवल नियमित निवेश ही नहीं बल्कि हर वर्ष निवेश की राशि बढ़ाना भी बेहद अहम हो जाता है। यहीं पर स्टेप-अप SIP की रणनीति काम आती है। स्टेप-अप SIP कैलकुलेटर यह समझने में मदद करता है कि फिक्स्ड SIP और हर वर्ष बढ़ने वाली SIP के बीच लंबे समय में कितना बड़ा फर्क आ सकता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[ डिस्क्लेमर: इस लेख में दिया गया डेटा, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और 1 Finance Magazine के अनुमानों के संकलन पर आधारित है। हालांकि, जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है, फिर भी पाठकों को सलाह दी जाती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले वे विवरणों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें और फ़ाइनेंशियल सलाहकारों से परामर्श करें। ये आंकड़े केवल सांकेतिक अनुमान हैं और संबंधित अधिकारियों द्वारा इनमें अपडेट या संशोधन किए जा सकते हैं। ]