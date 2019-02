How to Download Aadhar Card without Mobile Number: आपके पास आधार कार्ड है तो आप उसे ऑनलाइन uidai की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास कुछ जरूरी डिटेल्स होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा मामला मोबाइल नंबर का है। क्योंकि आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए ईमेल और मोबाइल नंबर पर OTP जाता है। अगर आपके आधार डेटा में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या पहले जो नंबर था वह बदल गया है तो आप कैसे अपना आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्टर्ड ईमेल पर भी OTP आता है लेकिन यह तभी आता है जब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आधार डेटा में अपडेट होते हैं। अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो ईमेल पर OTP नहीं आता है।

अगर आप आधार कार्ड में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भूल गए हैं तो आप अपना नंबर और मेल आईडी वेरिफाई भी कर सकते हैं। वह भी घर बैठे ही। चलिए अब बताते हैं कि अगर आपके आधार डेटा में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले आधार सेंटर पर जाना पड़ेगा। वहां जाकर आपको अपने बायोमेट्रिक डिटेल्स से वेरिफिकेशन कराकर मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा। आपको बता दें कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है।

आधार डेटा में मोबाइल नंबर अपडेट होने में 7 दिन तक का समय लगता है। आधार डेटा में मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद आप अपना आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आधार डेटा में मोबाइल नंबर नहीं होने पर आधार कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने का कोई तरीका नहीं है। नंबर अपडेट होने के बाद आप अपना आधार UIDAI की वेबसाइट, Umang App से डाउनलोड कर सकते हैं।

