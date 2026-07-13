पश्चिमी और दक्षिण भारत के बीच रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। साउथर्न रेलवे ने गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को जोड़ने के लिए दो नई स्पेशल ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है।
इन नई ट्रेनों से खासकर तमिलनाडु के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वेलनकन्नी जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही पर्यटकों और नियमित यात्रियों को भी इस रूट पर सफर के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। यहां जानें दोनों स्पेशल ट्रेनों का पूरा शेड्यूल, टाइमिंग और रूट डिटेल्स…
वलसाड-वेलंकन्नी स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल
वलसाड और वेलंकन्नी के बीच ट्रेन नंबर 09030 वन-सर्विस स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जाएगी। यह ट्रेन 14 जुलाई 2026 (मंगलवार) को शाम 6:25 बजे वलसाड से रवाना होगी और 17 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को सुबह 10:00 बजे वेलंकन्नी पहुंचेगी। इस तरह यह ट्रेन तीसरे दिन अपनी यात्रा पूरी करेगी।
यात्रियों को मिलेगा बेहतर रेल कनेक्टिविटी का फायदा
अपनी यात्रा के दौरान, स्पेशल ट्रेन दहानू रोड से चलेगी, जिससे गुजरात और तमिलनाडु के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन
यात्रा के दौरान यह स्पेशल ट्रेन वलसाड, दहानू रोड, पालघर, वसई रोड, पनवेल, लोनावाला, पुणे, दौंड, सोलापुर, कलबुर्गी, वाडी, यादगीर, कृष्णा, रायचूर, मंत्रालयम रोड, अडोनी, गुंटकल, गूटी, ताड़ीपटरी, येर्रागुंटला, कडप्पा, रजामपेटा, रेनिगुंटा, काटपाडी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, तिरुपदरिपुलियूर, चिदंबरम, मयिलादुथुराई, तिरुनलार, कराईकल, नागोर, नागपट्टिनम और वेलंकन्नी में रुकेंगी।
वेलंकन्नी-दहानू रोड स्पेशल का शेड्यूल
वेलंकन्नी–दहानू रोड (ट्रेन नंबर 09029) से स्पेशल ट्रेन भी वन-सर्विस स्पेशल के तौर पर चलेगी। ट्रेन 17 जुलाई, 2026 (शुक्रवार) को सुबह 12:30 बजे वेलंकन्नी से निकलेगी और 18 जुलाई, 2026 (शनिवार) को दोपहर 2:50 बजे दहानू रोड पहुंचेगी।
यात्रियों को मिलेगा बेहतर रेल कनेक्टिविटी का फायदा
ट्रेन वसई रोड के रास्ते चलेगी, जिससे महाराष्ट्र लौटने वाले यात्रियों को यात्रा का एक और ऑप्शन मिलेगा।
वेलंकन्नी-दहानू रोड स्पेशल का स्टॉपेज
स्पेशल ट्रेन नागपट्टिनम, वेलंकन्नी, नागोर, कराईकल, तिरुनलार, मयिलादुथुराई, चिदंबरम, तिरुपदरिपुलियूर, विल्लुपुरम, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर कैंटोनमेंट, काटपाडी, रेनीगुंटा, रजामपेटा, कडप्पा, येर्रागुंटला, ताड़िपत्री, गूटी, गुंटकल, अडोनी, मंत्रालयम रोड, रायचूर, कृष्णा, यादगीर, वाडी, कलबुर्गी, सोलापुर, दौंड, पुणे, लोनावाला, पनवेल, वसई रोड, पालघर और दहानू रोड पर रुकेगी।
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रेल मंत्रालय देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जल्द ही शुरू करने वाला है। नेशनल ट्रांसपोर्टर ने पिछले महीने ट्रेन का फाइनल ट्रायल रन पूरा किया, जिसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस और ऑसिलेशन टेस्ट सहित सेफ्टी इवैल्यूएशन पर फोकस किया गया, ताकि इसकी परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी का पता लगाया जा सके। यहां पढ़ें पूरी खबर…