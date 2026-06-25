अब वाराणसी जैसे छोटे शहरों से विदेश जाना पहले से आसान होगा। एअर इंडिया ने सरकार के हब-एंड-स्पोक एविएशन मॉडल के तहत पहली ‘ईजी कनेक्ट’ फ्लाइट शुरू की है। यह डेली फ्लाइट वाराणसी और दिल्ली के बीच चलेगी, जिससे यात्री दिल्ली के जरिए कई अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक आसानी से पहुंच सकेंगे।

इस सर्विस का उद्घाटन वाराणसी में यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के. राम मोहन नायडू और एअर इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कैंपबेल विल्सन ने किया।

नई सर्विस से यात्री अपने फाइनल इंटरनेशनल डेस्टिनेशन तक अपना सामान चेक-इन कर सकेंगे और दिल्ली के जरिए एअर इंडिया के ग्लोबल नेटवर्क से आसानी से जुड़ने से पहले वाराणसी में ही इमिग्रेशन की औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे।

वाराणसी में उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, एअर इंडिया के CEO और MD कैंपबेल विल्सन ने कहा कि फ्लाइट AI1111 वाराणसी से लंदन, फ्रैंकफर्ट और सिंगापुर जैसी जगहों के लिए आसान कनेक्टिविटी देगी और आने वाले महीनों में अमृतसर, वडोदरा और कोच्चि जैसे शहरों के लिए भी ऐसी ही सर्विस शुरू करने की योजना है।

फ्लाइट AI1111 वाराणसी को 17 इंटरनेशनल शहरों से जोड़ेगी

वाराणसी से दिल्ली के लिए रोजाना चलने वाली AI1111 फ्लाइट को चार घंटे के अंदर 17 इंटरनेशनल जगहों के लिए आसान आगे के कनेक्शन देने के लिए शेड्यूल किया गया है। इनमें लंदन हीथ्रो, फ्रैंकफर्ट, मिलान, रोम, ज्यूरिख, मनीला, सिंगापुर, फुकेत, ​​कुआलालंपुर, रियाद, दुबई, और कई दूसरी ग्लोबल जगहें शामिल हैं।

क्या है हब-एंड-स्पोक मॉडल?

हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत, छोटे शहर, जिन्हें “स्पोक्स” कहा जाता है, दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट या “हब” से जुड़े होते हैं। इन हब से, यात्री आसानी से एयर इंडिया के ग्लोबल नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मकसद टियर-2 और टियर-3 शहरों में रहने वाले लोगों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल को आसान और ज्यादा सुविधाजनक बनाना है।

यात्रियों के लिए आसान ट्रैवल एक्सपीरियंस

Easy Connect सर्विस यात्रियों को कई फायदे देती है –

चेक-इन : यात्री अपने होम एयरपोर्ट पर चेक-इन कर सकते हैं और फाइनल इंटरनेशनल डेस्टिनेशन तक अपनी पूरी यात्रा के लिए बोर्डिंग पास पा सकते हैं। बैगेज ट्रांसफर: चेक-इन किया हुआ बैगेज ऑटोमैटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे दिल्ली में बैग लेने और दोबारा चेक करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। ओरिजिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन: इंटरनेशनल इमिग्रेशन की फॉर्मैलिटी वाराणसी में ही पूरी हो जाएंगी, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट पर इंतजार का समय कम हो जाएगा।

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