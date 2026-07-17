प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) द्वारा बनाई गई यह नई ट्रेन हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। 89 किमी लंबा यह हिस्सा नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

रेल मंत्रालय के अनुसार, “हरियाणा में जींद-सोनीपत सेक्शन को इन ऑपरेशन के लिए पायलट रूट के तौर पर पहचाना गया है। ट्रेन-सेट के लिए जींद में एक देसी हाइड्रोजन स्टोरेज और रीफ्यूलिंग फैसिलिटी बनाई गई है। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन (PESO) ने साइट पर कम्प्रेस्ड हाइड्रोजन गैस के स्टोरेज और डिस्पेंसिंग के लिए ज़रूरी लाइसेंस दे दिया है।”

इसके लॉन्च के साथ, भारत जर्मनी, जापान, चीन और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कुछ चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो जाएगा, जो क्लीनर रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की खोज कर रहे हैं।

जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन का स्टॉप

जींद और सोनीपत के बीच अपनी यात्रा के दौरान ट्रेन 12 स्टेशनों जींद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भंबेवा, ईशापुर खेरी, बुटाना, खंदराई, गोहाना, राभरा, लाठ, मोहना हरियाणा और बड़वासनी पर रुकेगी। यह ट्रेन नंबर 74010/74009 के तौर पर चलेगी।

जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन की स्पीड

जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन ज्यादा से ज्यादा 75 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। 10 कार वाले इस ट्रेनसेट में दो ड्राइविंग पावर कार होंगी, जिनमें से हर एक की कैपेसिटी 1,200 किलो वॉट होगी, जो कुल मिलाकर 2,400 किलो वॉट का पावर आउटपुट देंगी।

जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन का समय

ट्रेन नंबर 74010 जींद-सोनीपत सर्विस जींद से 07:40 बजे निकलेगी और 09:40 बजे सोनीपत पहुंचेगी। वापसी में, ट्रेन नंबर 74009 सोनीपत-जींद सर्विस सोनीपत से 10:40 बजे निकलेगी और 13:00 बजे जींद पहुंचेगी।