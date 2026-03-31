Train Ticket Cancellation Rules: एक अप्रैल 2026 से भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के तहत ट्रेन छूटने के समय से आठ घंटे के भीतर कन्फर्म टिकट को कैंसल कराने पर यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलेगा। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि टिकट कन्फर्मेशन चार्ट अब 8 घंटे से 24 घंटे पूर्व तक तैयार हो जाता है इसलिए इस नई व्यवस्था को देखते हुए रिफंड के नियमों में बदलाव किया गया है। हालांकि रेल मंत्रालय के इस फैसले के बाद भारतीय रेलवे की रिफंड नीति को लेकर बहस चल पड़ी। हम आपको बताएंगे कि रेलवे की टिकट कैंसल कराने के नियमें में पिछले तीन दशकों में क्या बदलाव हुए हैं।

1998: रेलवे के रिफंड नियम

रेलवे ने Railway Passengers (Cancellation of Ticket and Refund of Fare) Rules, 1998 लागू किए थे। इन नियमों के तहत टिकट कैंसिलेशन और रिफंड की पूरी प्रक्रिया तय की गई। कन्फर्म टिकट पर कैंसिलेशन चार्ज समय के आधार पर तय किए गए और RAC और वेटिंग टिकट के लिए अलग रिफंड व्यवस्था बनाई गई। यही नियम कई वर्षों तक लागू रहे।

कन्फर्म टिकट के लिए नियम

– 48 घंटे से पहले कैंसिलेशन: लिपकीय खर्च और हर बुकिंग क्लास के अनुसार एक निश्चित राशि की कटौती (एसी फर्स्ट क्लास के लिए 120 रुपये की कटौती)

– 48 से 6 घंटे पहले: लिपकीय खर्च और कुल किराये के 25% की कटौती

– 6 घंटे पहले से लेकर ट्रेन छूटने के 2 घंटे बाद तक: लिपकीय खर्च और कुल किराये के 50% की कटौती

– ट्रेन छूटने के 2 घंटे के बाद: कोई रिफंड नहीं

वर्ष 1998 के नियम के अनुसार ट्रेन छूटने के दो घंटे बाद तक यात्री टिकट की करीब 50 प्रतिशत राशि वापस पा सकते थे।

सोर्स – भारतीय रेलवे

2013: रिफंड नियमों में हुआ बड़ा संसोधन

रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई 2013 से रिफंड नियमों में व्यापक बदलाव लागू किए। इन बदलावों का उद्देश्य रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाना, डिजिटल टिकटिंग के अनुरूप नियम बनाना और फर्जी रिफंड क्लेम को रोकना था। हालांकि, इस बदलाव में कैंसिलेशन चार्ज का ढांचा लगभग वही रखा गया, लेकिन कई प्रक्रियाएं अपडेट की गईं।

सोर्स – भारतीय रेलवे

2015: कैंसिलेशन चार्ज बढ़ाए और समय सीमा बदली

रेल मंत्रालय ने 12 नवंबर 2015 से संशोधित रिफंड नियम लागू किए।

कैंसिलेशन चार्ज बढ़ाए

– एसी फर्स्ट / एग्जीक्यूटिव: पहले 120 रुपये, बाद में 240 रुपये

– एसी 2 टियर / फर्स्ट क्लास: पहले 100 रुपये, बाद में 200 रुपये

– एसी 3 टियर / चेयर कार: पहले 90 रुपये, बाद में 180 रुपये

– स्लीपर: पहले 60 रुपये, बाद में 120 रुपये

– सेकेंड क्लास: पहले 30 रुपये, बाद में 60 रुपये

समय सीमा में बदलाव

48 से 12 घंटे पहले: 25% कटौती

12 से 4 घंटे पहले: 50% कटौती

4 घंटे से कम समय: कोई रिफंड नहीं

इसके अलावा 1 जुलाई 2015 से ट्रेन कैंसिल होने पर ई-टिकट का ऑटोमैटिक रिफंड शुरू किया गया।

सोर्स – भारतीय रेलवे

2026: रेलवे ने फिर सख्त किए नियम

2026 में रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन नियमों को और सख्त किया।

नए नियम

– 72 घंटे से पहले कैंसिलेशन: न्यूनतम फ्लैट चार्ज

– 72 से 24 घंटे पहले: किराये का 25% कटौती

– 24 से 8 घंटे पहले: किराये का 50% कटौती

– 8 घंटे से कम समय: कोई रिफंड नहीं।

यह भी पढ़ें: टिकट रद्द करें और अपना पैसा भी गंवाएं; रेलवे के नए नियम पर उठे सवाल

कुछ माह पहले जब लंबी दूरी की रेलगाड़ियों का किराया बढ़ाया गया था, तब यह उम्मीद थी कि यात्रियों की सुविधाओं और उनकी दिक्कतों पर भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब सरकार के एक नए फैसले ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति रेलगाड़ी के रवाना होने के निर्धारित समय से आठ घंटे पहले अपना टिकट रद्द कराता है, तो उसे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। जबकि पहले यह समय सीमा चार घंटे की थी। यहां पढ़ें पूरी खबर…