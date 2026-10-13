दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को वकीलों और व्यापारियों के संगठनों की याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने की मंजूरी दे दी। इन याचिकाओं में मांग की गई है कि विरोध प्रदर्शन के लिए तय जगहों पर नियमों और व्यवस्था को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू किया जाए, ताकि प्रदर्शन के दौरान आम लोगों और कारोबारियों को होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विरोध प्रदर्शनों के चलते लगाए गए बैरिकेड्स और दूसरी पाबंदियों से व्यापारियों को करीब 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सचिन पुरी ने कहा, “हम बस इतना चाहते हैं कि SOP लागू हो, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तय कर दिया है… हम सिर्फ अपने बुनियादी अधिकारों को लागू करने की मांग कर रहे हैं।”

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हालांकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने शुरू में जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही विरोध प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आज इन याचिकाओं पर सुनवाई करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

हाई कोर्ट नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया (NSUI) के अध्यक्ष विनोद जाखड़ की याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट करने वाले कथित “असामाजिक तत्वों” की जांच की मांग की गई है।

इसके अलावा, विरोध प्रदर्शन स्थलों को लेकर जताई गई चिंताओं पर भी सुनवाई होने की संभावना है।

पिछले हफ्ते से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्र समूहों व पार्टियों के साथ-साथ विपक्षी नेता भी सेंट्रल और साउथ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे वोटर लिस्ट (इलेक्टोरल रोल) के SIR में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करते हुए सख़्त प्रतिबंध लगाए थे और प्रदर्शन के लिए पहुंचे सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें छात्र, विपक्षी नेता और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के वकील शामिल थे।

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कोर्ट के सामने याचिकाएं

सोमवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने दो याचिकाओं को सुनवाई के लिए लिस्ट करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं के लंबित होने का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि इन याचिकाओं को मंगलवार को लिस्ट किया जाएगा।

एक याचिका में यह बात उठाई गई थी कि पुलिस द्वारा जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए बंद किए जाने के बाद कोई वैकल्पिक स्थल तय नहीं किया गया था। हालांकि, बाद में उसी दिन दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए तय स्थल की सूची से हटा दिया और उसकी जगह तीन अन्य जगहों को मंज़ूरी दी: रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और CBD मैदान।

अभी तक, इन तीनों जगहों पर विरोध-प्रदर्शन की इजाज़त देने के तरीके के बारे में कोई विस्तृत SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी नहीं की गई है। एक वकील ने इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई की मांग करते हुए कहा, “अभिव्यक्ति की आज़ादी को काफी हद तक दबा दिया गया है… जंतर-मंतर को बंद कर दिया गया है और आज विरोध-प्रदर्शन के लिए कोई दूसरी जगह तय नहीं की गई है। यह निश्चित रूप से एक काला दिन होगा; हमने 1975 में भी ऐसा ही देखा था (जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था)…”

दूसरी याचिका NSUI अध्यक्ष की ओर से थी। एक और बेंच, इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब की याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन की इजाजत न मिलने को चुनौती दी गई है।

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