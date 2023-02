Top 5 Low Budget Electric Scooters: 50 हजार से कम में मिलने वाले ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर देते हैं 100 km तक की रेंज

Top 5 Cheapest Electric Scooters जो कम बजट में बन सकते हैं लंबी रेंज का विकल्प।

Cheapest Electric Scooters जो कम कीमत में लंबी रेंज और आकर्षक डिजाइन के साथ आते हैं।

Low Budget Electric Scooters: टू व्हीलर सेक्टर में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। इस मांग को देखते हुए वाहन निर्माता कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की लंबी रेंज मार्केट में उतारने शुरू कर दी है। अगर आप भी कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए कम कीमत में लंबी रेंज देने वाले टॉप 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर (Top 10 Low Budget Electric Scooters) की कंप्लीट डिटेल। Top 10 Low Budget Electric Scooters India Bounce Infinity E1: बाउंस इनफिनिटी ई1 इलेक्ट्रिक स्कूटर आकर्षक डिजाइन के साथ मिलता है जिसकी एक्स शोरूम कीमत 45,099 रुपये है। एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 85 किलोमीटर तक की रेंज देता है। Komaki X2 Vouge: कोमाकी एक्स2 वोग इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत 47,000 रुपये (एक्स शोरूम) है और इसकी रेंज को लेकर कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद इसे 85 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। Avon E Scoot: एवॉन ई स्कूट भी आपके लिए एक सस्ता विकल्प हो सकता है जिसकी शुरुआती कीमत 45,000 रुपये है। कंपनी दावा करती है एक बार फुल होने पर ये स्कूटर 65 किलोमीटर की रेंज देता है। Komaki XGT KM: कोमाकी एक्सजीटी केएम इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज को लेकर कंपनी का दावा है कि एक सिंगल चार्ज पर ये स्कूटर 85 किलोमीटर की रेंज देता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत 42,500 रुपये है (एक्स शोरूम)। Kabira Mobility Kollegio: कबीरा मोबिलिटी कोलेजियो इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत 49,202 रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) है। कंपनी का दावा है कि स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने के बाद 100 किलोमीटर तक की रेंज देता है। आवश्यक सूचना: यहां बताए गए कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर के विकल्पों की सभी कीमतें एक्स शोरूम है जो ऑन रोड होने के बाद बढ़ सकती हैं। इसके अलावा इन इलेक्ट्रिक स्कूटर की बताई गई रेंज कंपनी के दावे पर आधारित है जिसमें परिवर्तन पाया जा सकता है।

