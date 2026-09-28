Top 10 Youngest Rich Indians: भारत में कम उम्र में करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले युवा कारोबारियों की अक्सर चर्चा होती है। एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 में भी ऐसे कई नाम शामिल हैं, जिन्होंने छोटी उम्र में बड़ी संपत्ति बनाई है। इस सूची में 23 साल के जेप्टो के सह-संस्थापक कैवल्य वोहरा सबसे कम उम्र के अमीर हैं। उनकी कुल संपत्ति 2,600 करोड़ रुपये बताई गई है।

सबसे युवा अमीरों की शीर्ष 10 सूची में जेप्टो, विस्पर फ्लो, भारतपे, परप्लेक्सिटी और ओयो जैसी कंपनियों से जुड़े कारोबारी शामिल हैं। खास बात यह है कि इस सूची में शामिल सभी लोगों की उम्र 32 साल या उससे कम है। आइए जानते हैं इन 10 युवा अमीरों के बारे में…

कैवल्य वोहरा: जेप्टो के को-फाउंडर कैवल्य वोहरा की उम्र 23 साल है और हुरुन रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक उनकी संपत्ति 2,600 करोड़ रुपये है। वह इस लिस्ट में शामिल भारत के सबसे कम उम्र के रिच लिस्टर हैं और कैवल्य बेंगलुरु में रहते हैं। आदित पालिचा: सबसे युवा अमीरों की इस लिस्ट में जेप्टो के दूसरे को-फाउंडर आदित पालिचा दूसरे नंबर पर हैं। वे मुंबई में रहते हैं। 24 साल के आदित पालिचा की संपत्ति 3,500 करोड़ रुपये बताई गई है। तनय कोठारी: हुरुन के मुताबिक तनय कोठारी की संपत्ति 4,200 करोड़ रुपये है। 28 साल के तनय कोठारी सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। वे विस्पर फ्लो के को-फाउंडर है और ये इस लिस्ट तीसरे स्थान पर हैं। सहज गर्ग: 28 साल के सहज गर्ग भी विस्पर फ्लो के ही को-फाउंडर हैं और उनकी संपत्ति 4,200 करोड़ रुपये बताई गई है। वह सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। तनय कोठारी के साथ सहज गर्ग भी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। सचिदानंद उपाध्याय: लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज से जुड़े सचिदानंद उपाध्याय की उम्र 28 साल है। उनकी संपत्ति 2,900 करोड़ रुपये बताई गई है। वह मुंबई में रहते हैं। शाश्वत नकरानी: भारतपे के को-फाउंडर शाश्वत नकरानी 28 साल के हैं। वह भावनगर में रहते हैं और 1,500 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे युवा रिच लिस्टर्स में शाश्वत छठे स्थान पर हैं। माणिक गर्ग और परिवार: सात्विक ग्रीन एनर्जी से जुड़े माणिक गर्ग और उनकी फैमिली की उम्र लिस्ट में 31 साल दर्ज है। उनकी संपत्ति 2,300 करोड़ रुपये बताई गई है। वह चंडीगढ़ में रहते हैं। अरविंद श्रीनिवास: परप्लेक्सिटी से जुड़े अरविंद श्रीनिवास 32 साल के हैं और उनकी संपत्ति 28,500 करोड़ रुपये बताई गई है। वह सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। रितेश अग्रवाल: ओयो से जुड़े रितेश अग्रवाल की उम्र 32 साल है। हुरुन रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक उनकी संपत्ति 19,900 करोड़ रुपये है। वह नई दिल्ली में रहते हैं। आदित्य कुमार हलवासिया: क्यूपिड से जुड़े आदित्य कुमार हलवासिया 32 साल के हैं। उनकी संपत्ति 18,800 करोड़ रुपये बताई गई है और वह कोलकाता में रहते हैं।

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गौतम अडानी और उनके परिवार ने एक बार फिर मुकेश अंबानी और उनके परिवार को पीछे छोड़ते हुए M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 में पहला स्थान हासिल किया है। अडानी परिवार की कुल संपत्ति 13% बढ़कर 9.23 लाख करोड़ रुपये (96 अरब डॉलर) हो गई है।

वहीं, मुकेश अंबानी और उनके परिवार की संपत्ति में 10% की गिरावट आई है और यह घटकर 8.63 लाख करोड़ रुपये (90 अरब डॉलर) रह गई है। यहां पढ़ें पूरी खबर…