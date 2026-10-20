Top 10 Startups in 2026: लिंक्डइन ने साल 2026 के टॉप 10 स्टार्टअप्स की लिस्ट जारी कर दी है। इस साल भी क्विक-कॉमर्स कंपनी जेप्टो (Zepto) ने पहला स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि कंपनी लगातार चौथे साल इस लिस्ट में टॉप पर रही है।

इस रैंकिंग में टॉपमेट (Topmate), मैटिक्स (Matiks) और फिगरिंग आउट मीडिया एंड एजुकेशन (Figuring Out Media and Education) जैसी कंपनियों ने भी जगह बनाई है। इसके अलावा ज़ेथेटा एल्गोरिदम पांचवें, स्नैबिट छठे और इमर्जेंट सातवें स्थान पर रहे। वहीं, वीकडे आठवें, सर्वम नौवें और पल्मोनास दसवें स्थान पर रही।

लिंक्डइन ने यह लिस्ट 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक के आंकड़ों के आधार पर तैयार की है। इसमें देखा गया है कि किस स्टार्टअप में नौकरियां बढ़ रही हैं, लोगों की वहां काम करने में कितनी दिलचस्पी है और कंपनियां अच्छे कर्मचारियों को आकर्षित करने में कितनी सफल हैं।

कार्यप्रणाली (Methodology)

रोजगार में वृद्धि को उस अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में हुई प्रतिशत बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता है, जिसके लिए यह अध्ययन किया गया है। इसमें कम से कम 5% की वृद्धि होनी चाहिए। एंगेजमेंट को कंपनी के लिंक्डइन पेज पर गैर-कर्मचारियों द्वारा देखे जाने और फॉलो किए जाने के आधार पर मापा जाता है।

‘नौकरियों में दिलचस्पी’ वाले पैमाने से यह देखा जाता है कि लोग कंपनी में नौकरियों को कितनी बार देख रहे हैं और उनके लिए आवेदन कर रहे हैं। इसमें पेड (paid) और अनपेड (unpaid) दोनों तरह की जॉब पोस्टिंग शामिल हैं। बेहतरीन टैलेंट (top talent) को इस आधार पर मापा जाता है कि कंपनी में शामिल होने वाले लोग क्या लिंक्डइन की किसी वैश्विक ‘टॉप कंपनी’ सूची में रहे हैं। सभी योग्य स्टार्टअप्स के लिए डेटा को एक समान मानक (normalised) पर लाया जाता है।

लिंक्डइन की इस साल की लिस्ट इस बात पर जोर देती है कि कंपनी शुरू करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन साथ ही इसमें प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है। इस सोशल नेटवर्किंग साइट ने बताया कि कंपनी शुरू करना अब ज्यादा सुलभ है, लेकिन इस सुलभता के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। इसमें AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि यह संस्थापकों को उत्पाद बनाने, काम को ऑटोमेट करने और छोटी टीमों के साथ काम चलाने के नए तरीके देता है।

लिंक्डइन की 2026 की टॉप 10 स्टार्टअप कंपनियों की लिस्ट

रैंक स्टार्टअप का नाम 1 जेप्टो (Zepto) 2 टॉपमेट (topmate.io) 3 मैटिक्स (Matiks) 4 फिगरिंग आउट मीडिया एंड एजुकेशन 5 जीथीटा एल्गोरिदम्स प्राइवेट लिमिटेड 6 स्नैबिट (Snabbit) 7 इमर्जेंट (Emergent) 8 वीकडे (Weekday – YC W21) 9 सर्वम (Sarvam) 10 पाल्मोनास (PALMONAS)

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