दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है और इस बदलाव की एक सबसे बड़ी वजह टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(एआई) से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक, हमारी जिंदगी का हर हिस्सा अब टेक से जुड़ चुका है। जो चीजें कभी भविष्य की कल्पना लगती थीं, वे आज हमारी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं।

इस बदलाव को आगे बढ़ाने में बड़ी टेक कंपनियों के CEO का अहम रोल है। इसी असर को देखते हुए TIME ने अपनी 2026 की TIME100 लिस्ट जारी की है, जिसमें खास तौर पर टेक और AI सेक्टर के कई बड़े नाम शामिल हैं, जो आज की दुनिया को तेजी से बदल रहे हैं।

सुंदर पिचाई (गूगल/अल्फाबेट)

सुंदर पिचाई ने 2015 में गूगल के CEO बनने के बाद से नए आइडिया पर फोकस किया है। ChatGPT जैसे AI टूल पॉपुलर होने के बाद उन्होंने Gemini और कई दूसरे टूल लॉन्च किए। उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों तक एआई पहुंचाने में मदद की है।

नील मोहन (यूट्यूब)

नील मोहन YouTube को हेड करते हैं। नील मोहन की लीडरशिप में यूट्यूब ने ऑनलाइन कल्चर, न्यूज़ और कंटेंट पर असर डालना जारी रखा है। अरबों लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म को मैनेज करना उन्हें डिजिटल दुनिया में एक अहम हस्ती बनाता है।

डारियो अमोदेई और डेनिएला अमोदेई (एंथ्रोपिक)

एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई और कंपनी की प्रेसिडेंट डेनिएला अमोदेई एआई में जाने-माने नाम हैं। उनकी कंपनी अपने चैटबॉट क्लॉड के लिए जानी जाती है और एआई स्पेस में तेजी से बढ़ रही है। एंथ्रोपिक अब एक अहम प्लेयर है, जिसका काम बिज़नेस और सरकारी दोनों एरिया में इस्तेमाल किया जा रहा है।

माइकल डेल और सुजैन डेल (डेल टेक्नोलॉजीज)

माइकल और सुज़ैन डेल सिर्फ अपने बिज़नेस की सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सोशल काम के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने शिक्षा और बच्चों की मदद पर फोकस करने वाले कई प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है।

सी.सी. वेई (टीएसएमसी)

सी.सी. वेई TSMC को लीड करते हैं, यह एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप्स बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।

जेरेमी एलेयर (सर्कल)

जेरेमी एलेयर सर्किल के सीईओ हैं, जो डिजिटल फाइनेंस में काम करने वाली एक कंपनी है।

जॉन फर्नर (वॉलमार्ट यूएस)

जॉन फर्नर वॉलमार्ट का यूएस बिजनेस चलाते हैं और उन्होंने स्टोर और ऑनलाइन शॉपिंग दोनों को बेहतर बनाने पर काम किया है।

डेविड एलिसन (स्काईडांस मीडिया)

स्काईडांस मीडिया के फाउंडर और सीईओ डेविड एलिसन ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में गहरा असर डाला है। वह बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स और बड़े बिजनेस डील्स का हिस्सा रहे हैं। उनका तरीका क्रिएटिव स्टोरीटेलिंग को स्मार्ट बिजनेस फैसलों के साथ मिलाता है।

जोश डी’अमारो (डिज्नी)

जोश डी’अमारो डिज्नी में एक अहम लीडर हैं और ब्रांड और उसके ऑडियंस दोनों को समझने के लिए जाने जाते हैं। वह फैंस के साथ मजबूत कनेक्शन बनाए रखते हुए क्वालिटी और क्रिएटिविटी बनाए रखने पर फोकस करते हैं।

लिप-बू टैन (इंटेल)

इंटेल के सीईओ लिप-बू टैन चिप इंडस्ट्री में कंपनी की पोजीशन मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है जो इंटेल को कॉम्पिटिटिव बने रहने में मदद करती हैं। उनकी लीडरशिप ने कंपनी में कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी मदद की है।

अलिको डांगोटे (डांगोटे ग्रुप)

अलिको डांगोटे अफ्रीका के सबसे जाने-माने बिज़नेस लीडर्स में से एक हैं। डांगोटे ग्रुप के ज़रिए, उन्होंने सीमेंट, चीनी और तेल जैसे एरिया में बिज़नेस बनाए हैं। नाइजीरिया में एक बड़ी रिफाइनरी सहित उनके हाल के प्रोजेक्ट्स, अफ्रीका के अंदर इंडस्ट्रीज को बढ़ाने और लोकल लेवल पर मौके बनाने पर उनका फोकस दिखाते हैं।

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टिम कुक (Tim Cook) अब एप्पल (Apple) में एक बड़े बदलाव के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) पद छोड़कर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में जाने वाले हैं। करीब 15 साल तक कंपनी की कमान संभालने वाले कुक की जगह मौजूदा हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस (John Ternus) लेंगे। कुक के नेतृत्व में कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 350 अरब डॉलर से बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…