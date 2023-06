Tomato Price Today: टमाटर हुआ ‘लाल’! आसमान छू रही कीमतें, जानिए क्या है दाम में इजाफे की वजह

Tomato Price Rise: टमाटर के दाम में इजाफा होने से लोगों का बजट बिगड़ गया है। देश के कई शहरों में टमाटर की कीमत 100 रुपये किलो को पार कर गयी हैं।

दिल्ली से लेकर चेन्नई तक टमाटर के दाम में इजाफा हुआ है (PTI Image)

Tomato Price Hike: देश के कई शहरों में टमाटर के दाम 100 रुपये प्रति किलो के दाम को पार कर गए हैं। टमाटर के दाम में इजाफा होने से लोगों की रसोई का बजट गड़बड़ गया है। इस समय देश के विभिन्न शहरों में टमाटर 80 रुपये प्रति किलो से 120 रुपये प्रति किलो के बीच बेचा जा रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत में चेन्नई तक टमाटर के दाम ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। किसानों ने टमाटर के दाम हुए इजाफे के लिए अत्यधिक गर्मी और मानसून के देरी से आने की वजह से उत्पादन में कमी को जिम्मेदार ठहराया है। देश की राजधानी नई दिल्ली में भी बारिश के बाद टमाटर के दाम में इजाफा हुआ है। दिल्ली के एक निवासी मोहम्मद राजी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि टमाटर 80 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है। पिछले दो-तीन दिनों में टमाटर के रेट अचानक बढ़ गए हैं। यह अचानक भारी बारिश की वजह से हुआ है। बारिश से टमाटर की फसल को नुकसान हुआ है। Also Read Tomato Price Hike: इस वजह से अचानक बढ़े टमाटर के दाम, मंडी के दुकानदारों ने खोला महंगाई का राज कर्नाटक की राजधानी में बेंगलुरु में टमाटर 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। बेंगलुरु के एक निवासी सूरज गौर ने बताया कि इससे पहले शहर में टमाटर 30 रुपये किलो बिक रहे थे। दाम में इजाफा होने के बाद टमाटर का भाव 50 रुपये किलो हो गया और अब यह 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। टमाटर का दाम बढ़ रहा है। हमें मजबूरी में यह खरीदना भी पड़ रहा है। बेंगलुरु में पिछले हफ्ते क्या था रेट बेंगलुरु में ही रहने वाली पारुल ने बताया कि पिछले हफ्ते तक शहर में टमाटर 40 से 50 रुपये प्रति किलो के बीच बिक रहा था। इस हफ्ते बीच टमाटर के दाम अचानक बढ़ गए। अब टामटर 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। अन्य सब्जियों के रेट भी आसमान पर हैं। यूपी के कानपुर में भी टमाटर के दाम में बंपर इजाफा हुआ है। यहां टमाटर 100 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। कानपुर में एक सब्जी विक्रेता ने बताया कि हम टमाटर 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। बारिश की वजह से टमाटर के दाम में इजाफा हुआ है। क्यों बढ़े टमाटर के दाम? कहा जा रहा है कि मानसून में देरी और देश के कई हिस्सों में कमजोर बारिश की आशंका की वजह से सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। अब बारिश ने इसकी सप्लाई और कम कर दी है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले विभिन्न वजहों से टमाटर की फसल की कम बुआई हुई है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में यूपी और हरियाणा से टमाटर की सप्लाई कम हो रही है। यहां न सिर्फ टमाटर बल्कि अन्य सब्जियों के दाम में इजाफा देखने को मिल रहा है।

पढ़ें व्यापार (Business News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram