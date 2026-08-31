असेसमेंट ईयर (AY) 2026–27 के लिए नॉन-ऑडिट कैटेगरी के करदाता के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी लास्ट डेट आज यानी 31 अगस्त 2026 है। इस कैटेगिरी में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

हालांकि, समय सीमा चूकने का मतलब यह नहीं है कि ITR फाइल करने का अवसर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आयकर विभाग नियमों के तहत टैक्सपेयर्स को बाद में बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता है।

लेकिन देर से रिटर्न भरने पर लेट फीस, बकाया टैक्स पर ब्याज और कुछ टैक्स लाभों से जुड़ी वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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किसे फाइल करना है 31 अगस्त तक ITR?

AY 2026-27 के लिए नॉन-ऑडिट मामलों पर यह डेडलाइन लागू होती है। विभाग ने योग्य टैक्सपेयर्स के लिए ITR-4 फाइल करने की ड्यू डेट के तौर पर अलग से 31 अगस्त, 2026 तय की है।

ITR-3 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) पर लागू होता है जिनकी इनकम “बिज़नेस या प्रोफेशन से लाभ या कमाई” हेड के तहत होती है और जो ITR-1, ITR-2 या ITR-4 फाइल करने के योग्य नहीं हैं।

ITR-4 का इस्तेमाल योग्य निवासी व्यक्तियों, HUFs और LLP के अलावा निवासी फर्मों द्वारा किया जा सकता है, जिनकी कुल इनकम 50 लाख तक है और जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम डिपार्टमेंट द्वारा बताई गई शर्तों के तहत सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित आधार पर कैलकुलेट की जाती है।

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क्या होगा अगर डेडलाइन चूक गए?

डेडलाइन चूकने पर टैक्सपेयर्स सेक्शन 139(4) के तहत ‘बिलेटेड रिटर्न’ फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए, आयकर विभाग का कहना है कि बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर, 2026 को या उससे पहले, या असेसमेंट पूरा होने से पहले (जो भी पहले हो) जमा किया जा सकता है।

हालांकि, अगर आप रिटर्न देर से भरते है तो आपको सेक्शन 234F के तहत लेट-फाइलिंग फीस देना पड़ सकता है। आयकर विभाग के मुताबिक, कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, तो फीस 1000 रुपये होगी और बाकी सभी मामलों में यह 5000 रुपये होगी। साथ ही अगर टैक्स देनदारी अगर कोई हो तो अपनी टैक्स देनदारी (अगर कोई हो) पर ब्याज देना पड़ सकता है।

इसलिए, तय तारीख तक रिटर्न भरना बेहतर है, ताकि देर से रिटर्न भरने से होने वाली दिक्कतों से बचा जा सके।

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