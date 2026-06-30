Bank Holiday Today : अगर आप आज किसी जरूरी बैंकिंग काम के लिए शाखा जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले यह जरूर जांच लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार आज कुछ राज्यों में बैंक अवकाश है।
RBI हर महीने राज्यों के हिसाब से बैंक छुट्टियों की सूची जारी करता है। इसमें राष्ट्रीय अवकाश के अलावा स्थानीय त्योहार, सांस्कृतिक आयोजन और अन्य विशेष अवसर भी शामिल होते हैं।
यही कारण है कि एक राज्य में बैंक बंद होने पर भी दूसरे राज्यों में सभी बैंक शाखाएं सामान्य रूप से काम करती रहती हैं। ऐसे में घर से निकलने से पहले अपने शहर का बैंक हॉलिडे स्टेटस जरूर देख लें…
आज बैंक खुले है या बंद?
आज 30 जून को मिजोरम की राजधानी आइजोल में ‘रेमा नी (Remna Ni)’ त्योहार के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे।
बैंक हॉलिडे जून 2026 लिस्ट
|तारीख
|दिन
|छुट्टी का कारण
|किस शहर/राज्य में बैंक बंद रहेंगे
|7 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|13 जून 2026
|शनिवार
|दूसरा शनिवार (2nd Saturday)
|पूरे भारत में
|14 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|15 जून 2026
|सोमवार
|YMA Day / राजा संक्रांति
|आइजोल, भुवनेश्वर
|21 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|25 जून 2026
|गुरुवार
|मुहर्रम
|विजयवाड़ा
|26 जून 2026
|शुक्रवार
|मुहर्रम / आशूरा
|दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल, रांची, रायपुर, नागपुर, जम्मू, कानपुर, बेलापुर, आइजोल, अगरतला
|27 जून 2026
|शनिवार
|चौथा शनिवार (4th Saturday)
|पूरे भारत में
|28 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे भारत में
|29 जून 2026
|सोमवार
|संत गुरु कबीर जयंती
|शिमला
|30 जून 2026
|मंगलवार
|रेमा नी त्योहार
|आइजोल
बैंक बंद रहने पर भी मिलती है ये ऑनलाइन सुविधाएं
आज भले ही कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद हों, लेकिन ग्राहकों की रोजाना की बैंकिंग जरूरतों पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा। छुट्टी के दिन भी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहती हैं।
डिजिटल बैंकिंग से मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं –
- इंटरनेट बैंकिंग के जरिए 24×7 लॉग-इन की सुविधा।
- अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना।
- मोबाइल और डीटीएच जैसे बिलों का ऑनलाइन भुगतान आदि।
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और रेगुलेटेड एंटिटीज द्वारा वित्तीय उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से जुड़े नियम कड़े कर दिए। इस कदम का उद्देश्य लेंडर्स द्वारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट की गलत बिक्री को रोकना, गलत मार्केटिंग तरीकों पर रोक लगाना और कस्टमर की सहमति, डिस्क्लोजर और बिक्री के तरीकों के नियमों को कड़ा करना है। यहां पढ़ें पूरी खबर…