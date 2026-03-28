Bank Holiday Today: शनिवार आते ही अक्सर लोगों के मन में यह कंफ्यूजन हो जाता है कि आज बैंक खुले रहेंगे या बंद है। इसकी वजह यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक के छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार, भारत में हर महीने के दूसरे-चौथे शनिवार और हर रविवार को सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहते हैं, जबकि पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक खुले रहते हैं।

ऐसे में अगर आज आप किसी काम से बैंक जानें का सोच रहे हैं तो यहां चेक करें कि आज आपके शहर में बैंक खुले है या नहीं…

आज बैंक बंद है या खुले?

आज 28 मार्च 2026 को महीने का चौथा शनिवार है। जिस वजह से पूरे देश में सभी सरकारी और निजी बैंक की छुट्टी है। बता दें कि RBI ने इन छुट्टियों को तीन कैटेगिरी में बांटा हुआ है। इसमें Holiday under the Negotiable Instruments Act, Holidays under Negotiable Instruments Act और Real-Time Gross Settlement Holidays शामिल है।

मार्च 2026 बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट

तारीख दिन छुट्टी का कारण किस शहर में बंद रहेंगे बैंक 1 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 2 मार्च सोमवार होलिका दहन कानपुर, लखनऊ 3 मार्च मंगलवार होली 15 राज्यों के शहर 4 मार्च बुधवार होली/होली दूसरा दिन – धुलेटी/याओसांग दूसरा दिन 17 राज्यों के शहर 8 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 13 मार्च शुक्रवार चापचर कुट आइजोल 14 मार्च शनिवार दूसरा शनिवार सभी शहर 15 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 17 मार्च मंगलवार शब-ए-कद्र जम्मू और श्रीनगर 19 मार्च गुरुवार गुड़ी पड़वा, उगादी और नवरात्रि की शुरुआत 11 राज्यों के शहर 20 मार्च शुक्रवार ईद-उल-फित्र और जुमात-उल-विदा 5 राज्यों के शहर 21 मार्च शनिवार रमजान ईद और सरहुल सभी शहर 22 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 26 मार्च गुरुवार श्री रामनवमी 13 राज्यों के शहर 27 मार्च शुक्रवार श्री राम नवमी 6 राज्यों के शहर 28 मार्च शनिवार दूसरा शनिवार सभी शहर 29 मार्च रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी शहर 31 मार्च मंगलवार श्री महावीर जयंती 15 राज्यों के शहर

छुट्टी के दिन भी डिजिटल सेवाएं मिलती रहेंगी

आप छुट्टी के दिन भी यूपीआई, एटीएम और नेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाओं का बिना परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं।

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