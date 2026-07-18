Bank Holiday Today : आप अगर आज किसी काम से बैंक जाने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई महीने बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के अनुसार आज बैंक की छुट्टी है। यहां चेक करें आपके शहर में बैंक खुले है या नहीं…

क्या आज आपके शहर में बंद रहेंगे बैंक?

आज 18 जुलाई 2026, शनिवार को द्रुकपा त्शे-ज़ी (Drukpa Tshe-zi) की वजह से गंगटोक बैंक की छुट्टी है। बता दें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इन छुट्टियों को तीन कैटेगिरी में बांटा हुआ है। इसमें Holiday under the Negotiable Instruments Act, Holidays under Negotiable Instruments Act और Real-Time Gross Settlement Holidays शामिल है।

क्या ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी?

ग्राहकों के लिए बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके अलावा ATM से कैश निकासी और अन्य डिजिटल भुगतान सेवाएं भी सामान्य रूप से चालू रहेंगी।

छुट्टी होने की वजह से यह काम नहीं हो पाएगा

अगर आपको कैश जमा करना है, कोई जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करना है या ऐसा काम पूरा करना है जिसके लिए बैंक ब्रांच जाना जरूरी है तो आज छुट्टी होने की वजह से यह काम नहीं हो पाएगा। कुछ ऑफलाइन बैंकिंग प्रक्रियाओं और चेक से जुड़े कामकाज में भी छुट्टी के कारण अतिरिक्त समय लग सकता है।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और रेगुलेटेड एंटिटीज द्वारा वित्तीय उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से जुड़े नियम कड़े कर दिए। इस कदम का उद्देश्य लेंडर्स द्वारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट की गलत बिक्री को रोकना, गलत मार्केटिंग तरीकों पर रोक लगाना और कस्टमर की सहमति, डिस्क्लोजर और बिक्री के तरीकों के नियमों को कड़ा करना है। यहां पढ़ें पूरी खबर…