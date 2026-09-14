Today Bank Holiday: अगर आज आपको बैंक में चेक जमा करना है, कैश निकालना है या कोई जरूरी काम निपटाना है, तो घर से निकलने से पहले यह जान लें कि 14 सितंबर को आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद।

गणेश चतुर्थी के अवसर पर RBI ने कुछ शहरों में बैंक अवकाश घोषित किया है, जबकि कई जगह बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे। आइए जानते हैं आज आपके शहर में बैंक हॉलिडे है या नहीं…

आज 14 सितंबर को बैंक बंद है या खुले?

आज 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, विनायक व्रत और हरतालिका तीज के त्योहारों के चलते मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, भुवनेश्वर, बेलापुर, पणजी और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे। आपको अगर आज नकदी जमा करनी है, चेक क्लियर कराना है, तो यह काम आज नहीं हो पाएगा।

रिजर्व बैंक ने इन छुट्टियों को तीन कैटेगिरी में बांटा हुआ है। इसमें Holiday under the Negotiable Instruments Act, Holidays under Negotiable Instruments Act और Real-Time Gross Settlement Holidays शामिल है।

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इस सप्ताह कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

– 15 सितंबर: जैन समाज का महापर्व संवत्सरी, ओडिशा का कृषि उत्सव नुआखाई और कुछ राज्यों में गणेश पूजा के दूसरे दिन का अवकाश की वजह से अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पणजी में 15 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे।

– 18 सितंबर: यूनिटेरियन वर्षगांठ दिवस के चलते शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।

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छुट्टी के दिन भी मिलेंगी ये डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं

ग्राहकों की ज्यादातर जरूरी सेवाएं बैंक शाखाएं बंद होने पर भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए आप कई काम 24×7 कर सकते हैं।

– नेट बैंकिंग में कभी भी लॉग इन कर सकते हैं।

– मोबाइल, DTH और अन्य बिलों का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

– अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं।

– UPI, IMPS और NEFT जैसी डिजिटल सेवाओं का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

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देशभर में 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि आज शेयर बाजार खुले हैं या बंद और क्या NSE व BSE पर ट्रेडिंग होगी या नहीं। यहां पढ़ें पूरी खबर…