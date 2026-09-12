Today Bank Holiday: अगर आज आपको बैंक ब्रांच में कोई जरूरी काम निपटाना है, तो घर से निकलने से पहले यह पता कर लेना बेहतर होगा कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद। 11 सितंबर को देशभर में बैंकिंग सेवाओं को लेकर अलग-अलग राज्यों में अलग स्थिति है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक आज कुछ शहरों में सरकारी छुट्टी है, जबकि कई जगह बैंक सामान्य रूप से खुले हैं…

आज 12 सितंबर को बैंक बंद है या खुले?

RBI की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, आज यानी 12 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंकों का आधिकारिक अवकाश रहेगा। इसके साथ ही असम में श्रीमंत शंकरदेव तिरोभाव तिथि का पर्व भी है।

अगर आज आपको नकदी जमा करनी है, चेक क्लियर कराना है या किसी शाखा में जाकर बैंकिंग का काम करना है, तो यह काम आज नहीं हो पाएगा।

आरबीआई ने इन छुट्टियों को तीन कैटेगिरी में बांटा हुआ है। इसमें Holiday under the Negotiable Instruments Act, Holidays under Negotiable Instruments Act और Real-Time Gross Settlement Holidays शामिल है।

13-15 सितंबर के बीच कब-कहां बंद रहेंगे बैंक?

– 13 सितंबर: रविवार का नियमित साप्ताहिक अवकाश के कारण पूरे देश में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे।

– 14 सितंबर: गणेश चतुर्थी, विनायक व्रत और हरतालिका तीज के त्योहारों के चलते 14 सितंबर को मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, भुवनेश्वर, बेलापुर, पणजी और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे।

– 15 सितंबर: जैन समाज का महापर्व संवत्सरी, ओडिशा का कृषि उत्सव नुआखाई और कुछ राज्यों में गणेश पूजा के दूसरे दिन का अवकाश की वजह से अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पणजी में 15 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे।

डिजिटल सुविधाएं मिलती रहेंगी

छुट्टी के दिन भी ग्राहकों को कई डिजिटल सुविधाएं मिलती रहती है –

– नेट बैंकिंग के जरिए 24×7 लॉग-इन की सुविधा

– अकाउंट बैलेंस चेक करने की सुविधा

– ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करने की सुविधा

इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज और DTH जैसे बिलों का ऑनलाइन भुगतान संभव है।

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