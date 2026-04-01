Bank Holiday Today: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल महीने के लिए बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 (बुधवार) को बैंक की छुट्टी है। वित्त वर्ष 2026-27 का पहला दिन होने की वजह से यह छुट्टी दी गई है।

आज बैंक पिछले वित्तीय वर्ष के खातों को बंद करने, डेटा सत्यापन, बैलेंस शीट बनाने और वार्षिक ऑडिट जैसे आंतरिक वित्तीय कामों को पूरा करते हैं। केंद्रीय बैंक के अनुसार, 1 अप्रैल को बैंक आइजोल, गंगटोक, कोहिमा, रांची, शिलांग और शिमला को छोड़कर देश के सभी शहरों में बंद है।

बता दें कि आरबीआई ने इन छुट्टियों को तीन कैटेगिरी में बांटा हुआ है। इसमें Holiday under the Negotiable Instruments Act, Holidays under Negotiable Instruments Act और Real-Time Gross Settlement Holidays शामिल है।

हॉलिडे पर भी मिलती रहेंगी ये सुविधाएं

भले ही आज कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद हों, लेकिन ग्राहकों की रोजमर्रा की बैंकिंग जरूरतों पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा। बैंक अवकाश के दिन भी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहती हैं।

डिजिटल बैंकिंग से मिलने वाली सुविधाएं –

– नेट और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लॉग-इन की सुविधा।

– अकाउंट बैलेंस चेक करने की सुविधा।

– ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करने की सुविधा।

– बिजली, पानी, मोबाइल और डीटीएच जैसे बिलों का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा आदि।

बैंक हॉलिडे लिस्ट अप्रैल 2026

तारीख दिन छुट्टी का कारण किस शहर में बंद रहेंगे बैंक 1 अप्रैल 2026 बुधवार बैंक क्लोजिंग / वार्षिक लेखा बंद पूरे देश में (मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, झारखंड, मेघालय और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर) 2 अप्रैल 2026 गुरुवार विशेष बैंक अवकाश केरल 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार सरहुल / क्षेत्रीय अवकाश पूरे देश में (त्रिपुरा, असम, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) 14 अप्रैल 2026 मंगलवार डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती / विषु / बिहू पूरे देश में (मिजोरम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, मेघालय और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर) 15 अप्रैल 2026 बुधवार बोहाग बिहू / बंगाली नववर्ष त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश 16 अप्रैल 2026 गुरुवार बोहाग बिहू गुवाहाटी 20 अप्रैल 2026 सोमवार बसव जयंती बेंगलुरु 21 अप्रैल 2026 मंगलवार गरिया पूजा अगरतला

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