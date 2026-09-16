एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की कुर्सी बदल गई है। TikTok की पैरेंट कंपनी ByteDance के फाउंडर झांग यिमिंग ने भारतीय अरबपति गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल कर लिया है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, 43 वर्षीय झांग यिमिंग की कुल संपत्ति 105 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते दौर और ByteDance के तेजी से बढ़ते कारोबार ने उनकी दौलत में बड़ी छलांग लगाई है।

13 अरब डॉलर से 105 अरब डॉलर तक का सफर

झांग यिमिंग की संपत्ति मार्च 2019 में करीब 13 अरब डॉलर थी। महज कुछ वर्षों में यह आठ गुना से भी ज्यादा बढ़कर 105 अरब डॉलर के पार पहुंच गई। इसी बढ़ोतरी के साथ वह ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में गौतम अडानी से आगे निकल गए हैं।

कौन हैं झांग यिमिंग?

झांग यिमिंग चीन की टेक कंपनी ByteDance के संस्थापक हैं, जो TikTok की पैरेंट कंपनी है। वह पहले से ही चीन के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब TikTok की वैश्विक सफलता और AI में कंपनी के बढ़ते निवेश की बदौलत एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं।

एशिया के 5 सबसे अमीर व्यक्ति

– झांग यिमिंग: बाइटडांस (चीन)

– गौतम अडानी : अडानी ग्रुप (भारत)

– मुकेश अंबानी: रिलायंस समूह (भारत)

– तादाशी यानाई: यूनिक्लो के संस्थापक (जापान)

– मसायोशी सोन: सॉफ्टबैंक के संस्थापक (जापान)

दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्ति

रैंक नाम कुल संपत्ति 1 इलॉन मस्क 892 अरब डॉलर 2 लैरी पेज 295 अरब डॉलर 3 सर्गेई ब्रिन 274 अरब डॉलर 4 जेफ बेजोस 274 अरब डॉलर 5 माइकल डेल 253 अरब डॉलर 6 मार्क जुकरबर्ग 238 अरब डॉलर 7 लैरी एलिसन 194 अरब डॉलर 8 जेनसन हुआंग 176 अरब डॉलर 9 स्टीव बाल्मर 174 अरब डॉलर 10 वॉरेन बफेट 147 अरब डॉलर

सोर्स: ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स

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भारत के युवा उद्यमी अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। Forbes Real-Time Billionaires List के 7 सितंबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, 40 साल से कम उम्र के कई भारतीय स्टार्टअप फाउंडर्स ने अपनी कंपनियों के दम पर अरबों डॉलर की दौलत बनाई है। यहां पढ़ें पूरी खबर…