शेयर बाजार में आईपीओ में निवेश करने वालों के लिए आज का दिन काफी अहम रहा। हीरो मोटर्स, जिंदल सुप्रीम और एसएस रिटेल के मैनबोर्ड आईपीओ की सब्सक्रिप्शन अवधि अब खत्म हो गई है।

अब निवेशकों की नजर शेयर अलॉटमेंट पर है। ऐसे में जानना जरूरी है कि इन तीनों IPO का अलॉटमेंट कब होगा, रिफंड की तारीख क्या रहेगी और शेयर डीमैट अकाउंट में कब तक क्रेडिट हो सकते हैं…

हीरो मोटर्स आईपीओ (Hero Motors IPO)

हीरो मोटर्स का 1,000 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 16 सितंबर को खुला था और 18 सितंबर को इसकी बोली बंद हो गई। इश्यू का प्राइस बैंड 79 रुपये से 84 रुपये प्रति शेयर था।

हीरो मोटर्स आईपीओ को कुल 6.66 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। QIB कैटेगरी 1.49 गुना, NII 9.86 गुना और रिटेल कैटेगरी 8.23 गुना सब्सक्राइब हुई।

अब इस आईपीओ का अलॉटमेंट 21 सितंबर को होने की उम्मीद है, जबकि शेयरों की लिस्टिंग 23 सितंबर को NSE और BSE पर हो सकती है।

जिंदल सुप्रीम (इंडिया) आईपीओ (Jindal Supreme (India) IPO)

जिंदल सुप्रीम (इंडिया) का 124.88 करोड़ रुपये का आईपीओ भी 18 सितंबर को बंद हो गया। कंपनी ने शेयरों के लिए 88 रुपये से 93 रुपये का प्राइस बैंड तय किया था।

जिंदल सुप्रीम आईपीओ को कुल 181.07 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। QIB कैटेगरी 126.41 गुना, NII 327.99 गुना और रिटेल निवेशकों की कैटेगरी 149.34 गुना सब्सक्राइब हुई।

अब शेयरों का अलॉटमेंट 21 सितंबर को किया जा सकता है और लिस्टिंग 23 सितंबर (बुधवार) को होने की उम्मीद है।

एसएस रिटेल आईपीओ (SS Retail IPO)

एसएस रिटेल का 500 करोड़ रुपये का आईपीओ 16 सितंबर से 18 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। कंपनी ने आईपीओ के लिए 403 रुपये से 424 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा था।

एसएस रिटेल आईपीओ को कुल 71.33 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। QIB कैटेगरी 138.61 गुना, NII 102.33 गुना और रिटेल कैटेगरी 24.79 गुना सब्सक्राइब हुई।

अब निवेशकों की नजर अलॉटमेंट पर है, जिसका आधार 21 सितंबर को तय होने की उम्मीद है, जबकि शेयर 23 सितंबर को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं।

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देश के सबसे बड़े आईपीओ में शामिल एनएसई आईपीओ को पहले दिन निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला था और इश्यू 43% सब्सक्राइब हुआ था। अब दूसरे दिन भी बोली लगाने का सिलसिला जारी है और सब्सक्रिप्शन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]