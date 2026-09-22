शेयर बाजार में आईपीओ का सिलसिला लगातार तेज हो रहा है। अब सचिन तेंदुलकर के निवेश वाली पुरानी कारों की खरीद-बिक्री करने वाली कंपनी Spinny समेत तीन कंपनियों ने शेयर बाजार में एंट्री की तैयारी शुरू कर दी है। Spinny, महाराष्ट्र ऑयल एक्सट्रैक्शंस और छत्तीसगढ़ की मधुर आयरन एंड स्टील (इंडिया) ने IPO के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए हैं।

इन तीनों कंपनियों की IPO योजना अलग-अलग सेक्टर से जुड़ी है। Spinny जहां यूज्ड कार मार्केट में कारोबार करती है, वहीं महाराष्ट्र ऑयल एक्सट्रैक्शंस सोया और खाद्य तेल उत्पाद बनाती है और मधुर आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चरल स्टील प्रोडक्ट्स का कारोबार करती है। आइए जानते हैं इनके बारे में…

स्पीनी

पुरानी कारों की खरीद-बिक्री के प्लेटफॉर्म Spinny ने IPO के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास गोपनीय दस्तावेज जमा किए हैं। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी IPO के जरिए करीब 2,500-3,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। इसमें नए शेयर जारी करने के साथ मौजूदा निवेशकों की ओर से ऑफर फॉर सेल (OFS) भी शामिल हो सकता है।

सचिन तेंदुलकर ने दिसंबर 2021 में Spinny में रणनीतिक निवेशक के तौर पर निवेश किया था। Spinny का ऑपरेशन से रेवेन्यू FY24 के 3,730 करोड़ रुपये से बढ़कर FY25 में 4,657 करोड़ रुपये हो गया। सूत्रों के अनुसार, FY26 में यह करीब 6,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। कंपनी 2027 में शेयर मार्केट में लिस्टिंग पर विचार कर रही है, हालांकि अंतिम टाइमलाइन अभी तय नहीं है।

महाराष्ट्र ऑयल एक्सट्रैक्शंस

महाराष्ट्र ऑयल एक्सट्रैक्शंस ने भी IPO के लिए DRHP दाखिल किया है। यह एक सोया उत्पाद बनाने वाली कंपनी है। कंपनी 370 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू के साथ 2.14 करोड़ शेयरों का OFS लाएगी। कंपनी 25 करोड़ रुपये तक का प्री-आईपीओ प्लेसमेंट भी कर सकती है।

FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 17.4% बढ़कर 2,211.5 करोड़ रुपये रहा।

मधुर आयरन एंड स्टील

मधुर आयरन एंड स्टील (इंडिया) ने भी सेबी के पास DRHP दोबारा दाखिल किया है। कंपनी 1.1 करोड़ नए शेयर जारी करेगी। इससे पहले जनवरी 2026 में कंपनी ने 1 करोड़ शेयरों का IPO प्रस्तावित किया था, जिसे मार्च में वापस ले लिया गया था।

IPO से मिलने वाली रकम में से 81.95 करोड़ रुपये नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने, 34 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल और 10 करोड़ रुपये कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किए जाएंगे।

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नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों की नजर अब अलॉटमेंट पर है। आईपीओ का अलॉटमेंट आज, 22 सितंबर को फाइनल होने की उम्मीद है। एनएसई के इस इश्यू को कुल 5.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

अब निवेशक यह जानना चाहते हैं कि उन्हें शेयर मिले हैं या नहीं। अलॉटमेंट फाइनल होने के बाद वे अपना एनएसई आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं, इसे कैसे चेक करें…

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]